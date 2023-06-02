Çocuğuma yalan söylüyorum. Günah mı?

CEVAP: Yaşı küçük de olsa, evladınız da olsa çocuğa yalan söylemek doğru değildir.

Ortada çocuğun geleceğine son derece zarar verecek bir durum varsa o ayrıca değerlendirilmelidir.

İnsanın hayatını, varlığını olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu olduğunda "zaruret" kaidesi gereği hareket edebilir. Ancak normal şartlarda çocuğa yalan söylenmez.

Abdullah b. Amir der ki: Bir gün Peygamberimiz bize gelmişti. O zaman henüz çocuktum. Oynamak için dışarı çıktım. Annem "Abdullah buraya gel! Sana bir şey vereceğim" diye beni çağırdı. Peygamberimiz anneme sordu: Ona ne verecektin?

Annem de "Bir hurma verecektim." Dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu: "Eğer çocuğa bir şey vermeseydin senin hakkında bir yalan söyledi diye yazılacaktı."



SORU: Diğer dinlere ait sembolleri kullanabilir miyiz?

CEVAP: Elbette bir Müslüman kendi inancına ait sembolleri, kutsalları önemser. Zira Peygamberimiz (SAV) bir topluma benzemeye çalışan kimse onlardandır (Ebu Davud) buyurmuştur. Gayri Müslimlerin dini simgelerini, isim, sembol veya ritüellerini kutsamak ve kullanmak dinimizce caiz değildir.

Herkesin dini elbette kendinedir.

Ancak diyelim ki bir gayri Müslim sıradan bir kıyafet giyiyor, sıradan bir iş yapıyor ve bunun dini sembollerle ilişkisi yoksa elbette burada benzeşmek olabilir bir durumdur.

Zira Hadiste "teşebbüh" kelimesi kullanılıyor ki bu "ısrarla ve kasten benzemeye çalışmak" olarak tercüme edilmelidir. Yoksa sıradan benzerlikler bütün insanoğlu için normaldir.

Örnek verecek olursak: Haç sembolü ehli kitaptan Hıristiyanlar için kutsaldır. Önemlidir. Müslüman bir kişinin ise bunu takması, kullanması caiz olmaz. Hz. Peygamber evde üzerinde haç işareti olan eşyaların kullanılmasına müsade etmemiştir.

(Ebu Davud, Libas/4151)



SORU: Babamla küçükken hacca gitmiştim. Durumum iyi. Yeniden hacca gitmeli miyim?

CEVAP: Küçükken gittiğiniz hac size nafile hac olmuş, babanıza da sevap hanesine kaydolmuştur. Ancak ergenlik yaşına geldikten sonra hac kişiye (durumu iyi ise) farz olur. Sizin yeniden hac yapmanız gerekiyor.



SORU: Bir camide ikinci kez Cuma namazı kılınır mı?

CEVAP: Kılınan Cuma namazını bozacak, gereksiz hale getirir bir eksiklik bulunursa Cuma namazı aynı camide tekrar edilebilir. Ancak herhangi bir eksiklik veya sıkıntı yoksa Cuma namazı kılınmış bir camide ikinci kez Cuma namazı kılmak uygun olmaz. Fakat gerek yer darlığı gerekse de başka meşru ve zaruri bir mazeretten dolayı cemaatin önemli bir kesimi Cuma namazını kılamamışlarsa bu durumda aynı camide ikinci kez Cuma namazı kılınabilir. Bu durumda imamın değiştirilmesi – Cuma namazı içingerekir.

Farklı bir imamla Cuma namazı kılınabilir. (İbn Kudame, Mugni, 2/277)



SORU: Binamızın altında mescit var! Cuma namazı kılabilir miyim?

CEVAP: Adını andığınız mescit, dışarıdan gelen bütün Müslümanlara açıksa ve o mescit için müftülükten izin alınmışsa orada Cuma namazı kılmanızda hiçbir engel yoktur.



SORU: Köyümüzde hasattan dolayı Cuma namazının kılınmasını bazen geciktirsin diye hocamızdan istersek günaha girer miyiz?

CEVAP: Cuma namazının vakti öğle vaktidir. Cuma namazının öğlenin ilk vaktinde kılınması daha faziletlidir. Ancak ifade ettiğiniz gerekçelerden dolayı Cuma namazını uygun bir miktar – Cuma toplanması gayesiyle- geciktirmekte dinen bir engel yoktur. Neticede geciktirmemek uygun olmakla beraber öğle ile ikindi arasında Cuma namazı için ayrılmış bir vakittir. Geciktirmede kamunun yani, halkın, cemaatin yararı varsa böyle bir karar verilebilir.