Kan kardeşliği var mı?

CEVAP: Halk arasında yer alan birbirinin kanını yalamak veya kolunun üzerini çizerek kanları bulaştırmak şeklinde kan kardeşliğinin oluştuğu şeklindeki inancın dinimizde yeri yoktur. Bu tehlikeli bir durumdur da. Hastalık açısından. Ayrıca kanı yalamak da dinen caiz değildir.

SORU: Kesilen hayvanın vücudunda kalan kan haram mıdır?

CEVAP: Hayvanın kesimiyle boşalan kanı içmek dinen haramdır. Hangi şeylerin yenmeyeceği Kur'an'da belirtilmiştir. (Bakara/172; Maide/4; Araf/157; Bakara/173; Maide/3,90; Nahl/115)

Ayrıca -akıtılmış kanın- (Enam/145) haramlığı açıkça yer almıştır. Bununla hayvanın damarları arasında kalan kan kapsam dışı tutulmuştur. Bu arada ciğer ve dalakta yer alan kan da dinen helal sayılmıştır. Zira akan kan değildir. Yıkandıktan sonra elbette.

SORU: Alna kan sürmek caiz midir?

CEVAP: Hayır. Caiz değildir. Yasaklanmıştır. (Ebu Davud, Edahi; 20)

SORU: Gayri Müslim yaşlı bir insan Müslüman olunca mutlaka sünnet olmalı mı?

CEVAP: Bilindiği gibi dinimizde sünnet, Hz peygamberin ve daha önceleri Hz İbrahim'in sünnetidir. İlk sünnet olan kişinin Hz İbrahim olduğuna dair rivayetler vardır. Erkek olan her Müslümana sünnet bir peygamber uygulaması ve sünnetidir. Bütün bunlarla beraber sünnet olmak dinin olmazsa olmaz bir şartı değildir. Yeni Müslüman olan biri mutlaka sünnet olmak zorunda değildir. Tavsiye edilir. Vereceği karara göre hareket edilir.

SORU: Bir günahı işlerken ölen kişi dinden çıkar mı?

CEVAP: Böyle bir kişinin ölmeden önceki haline bakarız. Eğer normal yaşantısında Allah'a, peygamberine, kitabına kısacası İslam'a düşman olan, İnkarcı bir kişi idiyse ve bütün hatalardan da tevbe etmemişse elbette onun İslam dininden çıkmış halde ölmüş ihtimali vardır. Elbette doğrusunu Allah bilir. Zira bizim bilmediğimiz bir haldeyken tevbe etmiş olma durumu da olabilir. Ancak herhangi bir Müslüman dediğim konularda, yani inanç, akide ve iman konularında inkârcı değişe, herhangi bir günahı işlerken ölürse imandan çıkmaz. O yine Müslümandır. Ama günahkâr bir Müslümandır.