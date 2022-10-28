Tek kolu olan bir kişi İmamlık yapabilir mi ?

CEVAP: Böyle olan bir insanın abdestini alabilmesi durumunda buna engel bir durum söz konusu değildir. Bazı alimlerin Bazı kitaplarda bunun mekruh olduğunu söylemeleri: bir kolu olmayan kişinin abdestini tam alamamış olma ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Yoksa bir uzvu olmayan kişi elbette imamlık yapabilir. Sahabeden Hz. Abdurrahman bin Avf engelli olmasına rağmen Efendimiz onun arkasında namaz kılmıştır. Hz. İbn Ümmü Mektum görme engelli olmasına rağmen Medine' de İmamlık yapmıştır.



SORU: Salyangoz toplayıp ilaç için yurtdışına satsam helal mi ?

CEVAP: İlaç sanayinde kullanılmak üzere salyangoz satmak dinen sakıncalı değildir. Salyangozun yenmesi mekruh olmakla beraber, ilaç sanayinde -eğer kullanılabiliyorsa- kullanılması caiz olur.



SORU: Tavuk kesildikten sonra içinde bulunan yumurta necis olur mu ? Yenilebilir mi ?

CEVAP: Dişi olup yüklü olan her hayvanın kesilmesi en azından mekruhtur. Ancak buna dikkat edilmeden kesilen tavuktan çıkan yumurta necis olmaz.



SORU: Abdeste ağzı yıkamak nasıl olmalı.

CRVAP: Hz. Peygamber abdestte mübarek ağzını üç kez yıkardı. Bu suyun bütün ağzın içini kaplaması ve her seferde suyun yenilenmesi sünnettir.



SORU: Abdest alırken nelerden sakınalım.

CEVAP: Abdest alan bir Müslüman şu hususlara dikkat etmesi gerekir:

- Suyu fazlaca tüketmemeli - Suyu organlara değdirirken mesh eder gibi az kullanmalı.

- Abdest suyunu etrafa sıçratmamalı - Gerekmedikçe abdest esnasında konuşmamalı - Hastalık veya engellilik yoksa abdest suyunu dökmesi için birinden yardım istememeli - Pis yerde abdest almamalı - Abdest uzuvları arasında uzun ara vermemeli.



SORU: Meleklerin özellikleri nelerdir ?

CEVAP: Yüce Allah'ın nurdan yarattığı meleklerin bazı özellikleri şunlardır:

- Onlar daimi olarak ibadet ederler.

- Allah'ı daima zikrederler.

- Kendilerine verilen emirleri uygularlar.

- İbadet yapan müminlere dua ederler.

- Kötülük yapmazlar.

- Yemez, içmez, uyumazlar.

- Erkek veya dişileri yoktur.

- Allah dilemedikçe gözle görülmezler. Bir görev durumu hariç.

- Çoğalmaları emirledir.

- Yorulmak, usanmak gibi halleri yoktur.

- Gençlik-yaşlılık halleri yoktur.

- Uzun mesafeleri kısa zamanda kat ederler.

- Kanatlıdırlar. Müminlere yardım ederler.