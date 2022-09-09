Şu anda mucize olabilir mi?

CEVAP: Mucize aslında Peygamberlere verilen olağanüstü güç ve haller ile, harikulade şeyleri başarmasıdır. Bu gücü Allah verir ve verilmesi amacı peygamberliğin ispatıdır. Peygamberlerin olacak hakkında -Allah'ın bildirdiği kadar- verdikleri bazı haberler ileride vuku bulabilir. Mesela; kıyametin alametleriyle ilgili haberler ileride vuku bulacaktır. İşte bunlar da mucize sayılır. Ama bunun dışında bir insanın mucize göstermesi mümkün değildir.

SORU: Ülkemizde bazı önemli noktalar vardır. Ermiş kişinin mezarlarını ziyaret etmekle yarı hacı olunur mu?

CEVAP: Elbette ki iyi insanların mezarlarını ziyaret edip dua etmek güzel bir harekettir. Neticede bu bir kabir ziyaretidir. Kabir ziyareti sünnettir. Ancak herhangi bir ermişin (velinin) hatta sahabenin kabrini ziyaret etmekle yarım hacı olunmaz.

SORU: Büyük günah işleyenler imani açıdan ne durumdadır?

CEVAP: İslami esaslara eksiksiz inandığı halde, çeşitli sebeplerle şirk, küfür dışındaki büyük günahlardan birini işleyen bir kişi günaha girer. İşlediği günahı helal saymadıkça mü'mindir. Bu günahından dolayı ceza görecektir. Ancak bu kişiye tövbe kapısı açıktır. Allah dilerse affeder, dilerse cezalandırır. Ama imanı açıdan mümin olduğu için sonunda cennete girer.

SORU: Türbe ziyaretlerinin usulü nedir?

CEVAP: Türbe ziyareti mezar ziyaretidir. Mezarları ziyaret sünnettir. Peygamberimiz buna teşvik etmiştir. Ancak orada mum yakmak, çaput bağlamak, etrafında tavaf etmek, ondan bir şey istemek gibi hususlar bid'attır. Şirke yol açacak tavırlardır. Ancak orada durup Allah'tan tevbe ve istiğfar dilenir ve türbe sahibine de dua edilir. Doğru olanı budur.

SORU: Camilerde namazdan sonra toplu tespih çekiliyor. Bu Peygamberimiz döneminde uygulanıyor muydu? Bidat mıdır?

CEVAP: Namazlardan sonraki tespih uygulaması yani Sübhanallah, Elhamdulillah, Allahüekber tespihleri Hz. Peygamber döneminde topluca yapılmıyordu. Herkes kendi kendine okurdu. Ama daha sonraki dönemlerde bilmeyenler çoğalınca cemaatçe uygulanmaya başlandı. Bu yeni uygulama İslam'ın ruhuna aykırı değildir. Faydalıdır. Kötü bir bidat olarak nitelemek sağlıklı olmaz.