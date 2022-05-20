Melekler Hz. Adem’e secde ettiler mi?

CEVAP: İblis hariç bütün melekler Adem'e secde ettiler o kafirlerden oldu (Bakara,34) bu ayeti kerime Allah'ın emrine muhatap olanlardan bütün meleklerin secde ettiğini, İblis'in secde etmediğini bildiriyor. Ancak bu secde ubudiyyet – kulluk- secdesi değil Allah'ın emrine ittiba secdesidir.

SORU: Evliya derken erkekler akla geliyor. Kadın evliyadan kitaplar bahsediyor mu?

CEVAP: Erkeklerden de, kadınlardan da evliya olur elbette. Kitaplarımızda Yüce Allah'ın kadın saliha kullarından uzun uzadıya bahsediliyor. Hz. Meryem, Firavun'un karısı olan Hz. Asiye, Rabiatül Adeviyye gibi kadınlar elbette Allah'ın veli, sadık kullarıdır. Bu meselede kadın ile erkek arasında bir fark yoktur. Kim takva sahibi ise, Allah'a yakındır.

SORU: Bazı dileklerim gerçekleşmiyor. Neden?

CEVAP: Hiçbir zaman ümidinizi yitirmeyin. Dileğim gerçekleşmedi diye de üzülmeyin. Neyin iyilik veya kötülük getireceğini biz bilemeyiz. Bazen şer olan şeyi severiz, hayırlı olan şeyden de kaçarız. (Bakara, 216) Eğer Allah ile olan itikadınızda iyi iseniz bilin ki önünüze gelen her şeyden Yüce Allah bir çıkış yolu nasip edecektir.

SORU: Sevmediğim bir insana durup dururken sana hakkımı helal etmiyorum diyebilir miyim?

CEVAP: Bir insana hakkımı helal etmiyorum diyebilmeniz için, o insanla maddi veya manevi bir hukukunuzun oluşması gerekir. Böyle bir ilişkiniz yoksa; yani mesela, borç alışverişi, ticaret, hak yeme gibi halleriniz olmadan o kişiye hakkımı helal ediyor veya etmiyorum demeniz söz konusu değildir. Sevmediğinize veya hoşlanmadığınız bir insana durup dururken hakkımı helal etmiyorum diyemezsiniz. Ancak dedikodunuzu yapan, hakkınızı yiyen, para-pulunuza el koyan, hakkınızı gasp eden, zulmeden veya benzeri bir hukunuza zulm edene hakkınızı helal etmeyebilirsiniz.

SORU: Sarhoş bir insan mukaddes değerlere (melekler, din, iman gibi) hakaret ederse ne olur?

CEVAP: Aklı başında olan biri Rabbimiz, Peygamberimiz, Kitabımız, Melekler, Ezan gibi değerlerden birine hakaret ederse elbette dinden çıkar.Sarhoş olan bir kişi ise, temyiz kabiliyetine sahip olmadığı için böyle bir sözü kullanırsa bazı alimlere göre dinden çıkmaz. Zira ne dediğini bilmiyordur. Kullandığı sözün sorumluluğunu hesap edemiyordur. Ancak bazı alimlere göre kişi kendi iradesiyle içki kullandığı ve sonucunda ne olabileceğini bildiği, kendi hür iradesiyle sarhoş olduğu için dine hakaret sayılan bir söz söylerse dinden çıkar. Netice itibariyle böyle bir insan mutlaka tevbe edip imanını tazelemesi gerekir.

SORU: Vade farkı konulabilir mi? Vadeli mal alınabilir mi?

CEVAP: Bir eşyayı alıcıya; peşin paraya şu kadar, şu kadar vadede ise şu kadar diye iki fiyat vermeniz dinen caizdir. Kişi bu seçeneklerden birini kabul eder ve akdi netleştirirse bu alışveriş dinen caizdir.