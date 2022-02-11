Keramet ne demektir?

CEVAP: Keramet dini bir kavram olarak Peygamberlik iddiası olmaksızın güzel amel işleyen bir Müminde meydana gelen olağanüstü hal demektir.

Keramet: kerameti gösteren insanın iradesiyle meydana gelmez. Bunun kişinin isteğiyle bir ilgisi olmaz.

Keramet gösteren kişinin illa ki cemiyette tanınan, bilinen bir insan olma şartı yoktur. Samimi herhangi bir müminde bu haller görülebilir. Bu halin bir kişide görülmesi o kişiye Yüce Allah'ın verdiği değeri ve kıymeti gösterir. Ancak her takva sahibi Müslümanda böyle bir halin görülme şartı yoktur. Sahabe döneminde onların gösterdiği yüzlerce keramet gibi günümüz insanında da elbette keramet gösteren güzel insanlar vardır. Kıyamete kadar da var olacaklardır.



SORU: İnternetten izinsiz program, yazılım indirmek caiz mi?

CEVAP: Bilindiği gibi program ve yazılım tasarlanırken zaman zaman ciddi emek ve sermaye harcanıyor.

Bu da bir kul hakkının oluşmasına sebep olur.

Bu nedenle mevcut olan herhangi bir program ve yazılımı indirmek izni verilmemişse izinsiz olarak o program veya yazılım indirmek caiz olmaz. Böyle bir işlem yaygın hale gelirse yazılım ve program tasarlayanların yeni çalışmalar üretmelerinin önüne geçilmiş olur. İnsan kendi emeğinin hakkını alabilmelidir (Necm/39). Teknolojinin ilerlemesiyle bu tür hak ihlalleri görülmeye başlandı. Netice itibari ile; herhangi bir bilgi, malzeme, yazılım, program, müzik vs ne olursa olsun üreticinin izni olmadan kullanılamaz. Burada güzel şeyler üretenlerin kamu için çok gerekli olan bu tür malzemeler konusunda daha esnek davranmalarını tavsiye ederiz. Herkesin imkanı yeterli olmayabilir.

Bu nedenle de bilgi üretenlerin bir iznin yolunu açması hayırlı bir iş olur.