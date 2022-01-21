Hazreti Adem günah işledi mi?

CEVAP: Hz. Adem ilk insan ve ilk Peygamberdir. Yüce Allah onu çamurbalçıktan yaratıp ruh üfürdü, sonra ona, beraber yaşasınlar diye, eşini yarattı. Ve ikisini bir imtihan ve ikram için Cennete koydu. Oradaki bütün meyve ve içeceklerden yararlanın ama "şu ağaca" yanaşmayın buyruldu.

Onlar da yasağa uydular. Ancak şeytan sinsice onlara yanaştı ve "bu yasak meyveyi yerseniz buradan bir daha çıkarılmazsınız" diye vesvese verdi. Aslında Allah onlara şeytan sana ve eşine düşmandır demişti (Taha/117); ama Adem bunu unuttu. (Taha/115) Onlar da bu sınav meyvesinden yediler.

(Taha/121) Üzerlerindeki elbiseler kayboldu. Cennetin yeşil yapraklarıyla örtünmeye çalıştılar. Ve Cennetten çıkarıldılar. Havva ile Adem Allah'a yalvardılar. "Ya Rabbi! Nefsimize zulmettik. Sen bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsan biz hüsrana uğrarız. (Araf/23) dediler. Allah, Adem'e tevbe, dua ve kelimelerini öğretti. Ve Adem o kelimelerle Allah'a tövbe etti. Allah da onu affetti. (Bakara/37) Zamanında melekler ona secde etmiş, şeytan ise isyan etmişti. (Taha/116) Yüce Allah, Adem'i Peygamber olarak seçti ve onun tevbesini kabul ederek onun yolunu aydınlattı. (Taha/122) Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Hz. Adem ve Hz. Havva'nın yaratılışı, imtihanı, Cennetten çıkarılışı ve tevbesi genişçe yer alır.Evet Hz. Adem unuttu ve şeytanın tuzağına geldi. Bunu ayet "Adem hata etti, karşı geldi ve şaşırdı." (Taha/121) diye zaten ifade ediyor. Ama yine Kur'an-ı Kerim; Hz. Adem'in Peygamber olarak seçildiğini, tevbesinin kabul edildiğini, meleklerden üstün olduğunu, Yüce Allah'tan nesnelerin adını, eşyanın hakikatını ve bütün ilimleri aldığını ifade ediyor. İlk insan ve ilk Peygambere bu özellikleriyle iman etmek her Müslümanın elbetteki imanının gereğidir.

SORU: Hac yapan Cennete girer mi?

CEVAP: Hiç bir Müslüman kesinlikle Cennete gireceğini iddia edemez. Bu ancak Allah'ım bilgisi dahilindedir. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: Sizden hiçbir kimse sadece yaptığı ibadetler sayesinde Cennete giremez. Sahabe; "Siz de mi Ey Allah'ın Rasulü!" diye sorduğunda. "Evet ben de öyleyim. Ancak Allah beni Rahmetiyle kuşatırsa şayet Cennete girerim" buyurdu.

Bu genel prensipleri açısından böyledir. Fakat bazı hadislerde: "Yapılmış olan ve Allah'ın kabul etmiş olduğu bir haccın sevabı Cennettir." Buyurmuşlardır.

Bu hadisi yorumlarken şunu unutmamak lazım; kimin haccının makbul olduğunu sadece Yüce Allah bilir. Bu nedenle de iddia etmek doğru değildir. Bazı rivayetlerde yapılan makbul Hacc: daha önce işlenmiş olan günahlara kefaret olur denmiştir. Yani makbul bir hacc günahları affettirir.

SORU: İş adamıyım. Ama zekatımı taksitle vermek istiyorum. Olur mu?

CEVAP: Önemli olan husus kişiye terettüp – tahakkuk- eden zekatı çıkarmasıdır. Bunu bir defada yapabileceği gibi taksitle de dağıtabilir.

Sakıncası yoktur.

SORU: Tekstilciyim. Zekatımı tekstilden ödeyebilir miyim?

CEVAP: Ticaret malının zekatı malın para cinsinden ederi üzerinden hesaplanıp verilebildiği gibi malın bizzat kendisinden de verilebilir. Burada önemli olan zekat olarak çıkarılacak o malın hakikaten hak edene verilmesidir.

SORU: Ziynet eşyası zekâta girer mi?

CEVAP: Altın Ve gümüş dışındaki ziynet eşyası zekâta tabi değildir. Altın ve gümüşten yapılan ziynet eşyası ise, zekât için gerekli şartları taşıyınca zekâtı verilir. Burada alt limit -nisab- 80.18 gr altındır.