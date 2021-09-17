Kul hakkı yedim. Bunun için namazla tövbe mi edeyim?

c.3.) Kul hakkı en ağır haklardan birisidir. Kul hakkı yiyen bir kişi her şeyden önce mutlaka tövbe etmeli ve yediği haram malı- kul hakkından alınan mal, mülk haram maldır- sahibine mutlaka iade etmelidir. Sadece tövbe ile bu hakkı iade etmek mümkün değildir.

Nitekim Hz. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

"Kimin üzerinde başkasının namus veya malıyla ilgili bir zulüm -gasp- varsa, altın ve gümüşün geçerli olmadığı kıyamet gününden önce onunla helalleşsin.

Aksi halde kul hakkı yiyenin salih amelleri varsanamaz, oruç, hac, sadaka gibi- yaptığı zulüm miktarınca sevabından alınır ve hak sahibine yani malı gasp edilene verilir. Hak yiyenin iyilikleri yoksa zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından onun üzerine yükletilir. (Buhari, Mezalim, 11) Ancak gerek Kur'an-ı Kerim'de ve gerekse de sahih hadislerde 'kul hakkı namazı' diye bir namazdan bahsedilmiyor.

Ancak kişi tövbe etmeden önce güzel bir abdest alır, durulanır ve gönülden tövbe ederek Allah'a yönelir sonra da kabul edilir niyetiyle tövbe namazı kılarsa bunda da herhangi bir sakınca yoktur.

KOLONYA KULLANMAK NAMAZA ZARAR VERİR Mİ?

CEVAP: Kolonyanın bileşeninde alkol bulunmaktadır.

Kolonya dışında bazı kremlerde veya parfümlerde de alkol bulunmaktadır. Bu tür malzemenin hijyen sağlamak veya temizlik niyetiyle kullanılmasında bir dini sakınca yoktur.

İçinde alkol bulunan bu tür maddelerin içilmesi haramdır.

Ancak bunların temizlik, güzel koku veya sağlık amaçlı kullanılmasında bir engel yoktur.

Kolonya kullanmak abdesti bozmaz.

Namaz kılmadan önce kolonya ile dezenfekte edilen eli yıkamak gerekmez. Kolonya, parfüm veya bu tür kremlerin döküldüğü elbiseyi veya seccadeyi yıkamak da gerekmez. (Hamdi Yazır, Hak dini Kur'an Dili, 2/88)

ZİFAF (GERDEK) GECESİ İÇİN ÖZEL BİR NAMAZ VAR MI?

CEVAP: Gerek Kur'an-ı Kerim ve gerekse de sahih hadislerde böyle bir namazın emredildiğini bilmiyoruz. Bir kişinin hayırlı olması dileğiyle veya şükretmek kastıyla zifaf gecesi namaz kılmasında bir dini engel yoktur.

Halkımız arasında şöyle bir gelenekten bahsetmek mümkündür: Şükür, hamd veya hayır getirsin amacıyla damat veya gelinin zifaf gecesi iki veya dört veya daha fazla rekaatte namaz kılması sakıncalı değildir.

Ebu Zerr el-Gıfari ve İbni Mes'ud'un zifaf öncesi namaz kılmalarını tavsiye ettiklerini biliyoruz. (İbn Ebu Şeybe, Musannef, 6/240)

BİNAMIZIN ALTINDA MESCİT VAR CUMA NAMAZI KILABİLİR MİYİM?

CEVAP: Adını andığınız mescit, dışarıdan gelen bütün Müslümanlara açıksa ve o mescit için müftülükten izin alınmışsa orada Cuma namazı kılmanızda hiçbir engel yoktur.

KÖYÜMÜZDE HASATTAN DOLAYI CUMA NAMAZININ KILINMASINI BAZEN GECİKTİRSİN DİYE HOCAMIZDAN İSTERSEK GÜNAHA GİRER MİYİZ?

CEVAP: Cuma namazının vakti öğle vaktidir. Cuma namazının öğlenin ilk vaktinde kılınması daha faziletlidir.

Ancak ifade ettiğiniz gerekçelerden dolayı Cuma namazını uygun bir miktar – Cuma toplanması gayesiylegeciktirmekte dinen bir engel yoktur. Neticede geciktirmemek uygun olmakla beraber öğle ile ikindi arasında Cuma namazı için ayrılmış bir vakittir.

Geciktirmede kamunun yani, halkın, cemaatin yararı varsa böyle bir karar verilebilir.