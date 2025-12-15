"Eşime neden baktın" cinayetinin güvenlik kameraları ortaya çıktı

TEKEL BAYİ ÖNÜNDE TARTIŞMA

Olay, önceki gece Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'nde bir tekel bayinin önünde meydana geldi. Murat Yangun (28), eşiyle birlikte bulunduğu sırada Cem Ç. (51) ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın, Yangun'un "Eşime neden baktın?" sözleri üzerine başladığı iddia edildi.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Murat Yangun vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayı ayırmaya çalışan tekel bayisi işletmecisi H.G. de kolundan yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Murat Yangun'un kendi imkânlarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Akciğer sönmesi nedeniyle entübe edilen Yangun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.G.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde zanlının Murat Yangun'a saldırdığı, Yangun'un da karşılık verdiği anların yer aldığı belirtildi.

ŞÜPHELİNİN 8 SUÇ KAYDI VAR

Polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre şüpheli Cem Ç.'nin daha önce 8 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.