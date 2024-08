26 yaşındayım. Hiç gerçek bir ilişkim olmadı. Bir de bizimkilerin git görüş dediği bir kız arkadaş varmış. Evlenirsek ne yapacağım bilmiyorum. İnternetten bir şeyler öğrenebilir miyim?

Amerikalıların eğitimde kullandıkları "İnternetten yüzme öğrenilmez" diye bir ifadeleri vardır. Yani bilgi ayrı uygulama ayrı.

Yaşandıkça tecrübe edinecek insan. Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından kaygın olmasın.

Ayrıca internet cinselliğe ait görüntüler için kulanıldığında bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlara sebep olabilir.

İstersen şimdi evlenmeden önce üroloji, iç hastalıkları uzmanına danış.



YOĞURTLA İSHALİ UNUT

46 yaşındayım. Evdekiler ishal. Eczacı antibiyotikli yoğurt ye dedi. Antibiyotikli yoğurt olur mu?

Bu anlattığınız yoğurt "Probiyotik yoğurtlar"dır.

Yararlı mikroplar bağırsaklarımızda azalırsa ishal olabiliriz.

Bu tip yoğurtlarda yararlı mikroplarla bağırsak düzenini yeniden sağlarlar.

Viral ishaller, turist ishali, antibiyotik ishali, C. Difficile enfeksiyonu, poşit tedavisi, irritabl bağırsak sendromu, kronik kabızlığın bazı türleri, inflamatuar bağırsak hastalıkları, laktoz intoleransı, astım, alerjik rinit, besin allerjileri gibi allerjik hastalıklar, karaciğer yağlanması, idrar yolu hastalıklarında bu yoğurtlar destek olarak kullanılabilir.



ÜZÜLMEK SORUN

21 yaşında bir kadınım. Hem kiloluyum, hem kıllıyım, hem de şişmanım. Arkadaşlarımın arasına bile katılmak istemiyorum. Adet düzensizliğim de beni sinirli yapıyor. Doktorlardan da çekiniyorum. Ne önerirsiniz?

Duygusal ve hassas bir bayan olduğunuz kesin.

Tabii bir de utangaç. Çoktan doktora gitmeliydin.

Bu anlattıkların Polikistik Over dediğimiz bir hastalıkla uyumlu. Yumurtalıklarındaki kistler ve hormonal farklılıkların bu şikayetlere neden oluyor. Önce hormon testleri gerekli. Bir de karın ultrasonu yaptırmalısın. İlaç tedavileri, stres kontrolü ve egzersiz şart. Üzülmek hiçbir sorunu çözmez.



ÖFKE ŞEKERİ TETİKLER

Babam 3 ay önce kalp krizi geçirdi. İlaçlarını da ite kaka kullanıyor. Bir taraftan da korkuyor. Arkadaşı Almanya'da kalp krizi geçirmiş. Ozon yapmışlar. Faydası var mı?

Var. Ozon tedavisi uzun yıllardır birçok hastalık tedavisinde kullanılıyor. Bir tanesi de damar tıkanmaları.

Kalp damar tıkanmaları veya kalp krizleri sonrası hasar gören bölgenin iyileşmesi, tıkanmış damarların düzelmesi, kanın daha iyi oksijen taşıması, kanın incelmesi gibi faydaları var.

Ayrıca beyin-böbrek ve diğer damar tıkanmalarından sonrada ozon tedavisinin faydaları söz konusu.

En kısa sürede uygulatmaya başlayın.



GAZ PROBLEMİ

Midemde çok gaz sıkışıyor. 2 yıldır da bir çare bulamadım. Ayrıca ağzımdan gaz çıkaramıyorum. Çok rahatsız ediyor. Ne yapayım?

Önce neden gaz birikiyor onu bulmak lazım. Burnunu muayene ettir. Burnunu tıkayan bir hastalık varsa çok gaz yutarsın. Çok konuşma, sıkıntılı iç çekme, sakız çiğneme, gazlı içecekler, hareketsizlik, çay, hızlı yemek yeme, çiğnememe, sigara içme durumunda mideye gaz dolar. Asit salınımı artar. Sebebi bul, sonra ortadan kaldır. Elini sağdan sola yuvarlak hareketlerle karnının üstünde dolaştır. Bol su iç. Ayağını ve karnını sıcak tut. Sebze, zeytinyağlı beslenme, az az sık sık yemek yeme rahatlatıcı olacaktır.