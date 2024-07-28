Yaşım 70. Ancak aşkta işim bitmiş! Cinsel hayatımda daha güçlü olmak istiyorum. Hap da kullanıyorum ama olmuyor.

Hangi yiyecekleri tüketmeliyim?

SERTLEŞME sürecine olumlu katkıları olan sarımsak, fesleğen, bal, çikolata, muz, avokado, badem, kuşkonmaz, kırmızı biberi kullanabilirsin. Ancak önce hastalık var mı diye bakmak lazım...

İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı muayeneleri ile bazı kan testleri ve bazı filmlerin çekilmesi gerekebilir. Bir hastalık tespit edilirse tedavi edilmesi gerekir.

Yani lastik patlaksa hava basarak sorunu çözemezsiniz.

Eğer ortada bir hastalık yoksa var olan şikayetiniz yaşınızla uyumlu ise beklentileriniz konusunda yeniden bilgilendirme gerekebilir. Doğru olmayan beklentiler bu konuda sonsuz mutsuzluk kaynağı olabilir.



ÜROLOJİ'YE GİT

Eşim 45 yaşında, 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Doktor, 'mantar' deyip ilaç veriyor. Geçiyor ama yine tekrarlıyor. Ben de mikrop kapar mıyım?

ŞEKER hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülür. İlişki sırasında ellerin kirliyse kendi cinsel organınla eşinin cinsel organına enfeksiyon bulaştırabilirsin.

Bu yüzden dikkatli olmanız gerekir.

Ayrıca bulaşıcı hastalıklar açısından kendini takip et. Farklılık görürsen Üroloji'yle görüş. Eşin de Kadın Doğum Uzmanı'na danışsın.



YAŞIMIZ GENÇ AMA...

63 yaşındayım. Yaşım genç ama 4 aydır sertleşme sorunum var. Doktor gece sertleşme testinden bahsetti. İyi de benim zaten sorunum bu! Yanlış anlamış olabilir miyim?

SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres kaynaklıdır.

Uykuda bunlar ortadan kalkar. Gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Yani sıkıntı-evham kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur.

Sen uyuyunca penis uyanır.

Bunun dışında penis kan akımı ölçümü, serum testosteron, FSH, LH ve prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir. Doktoruna güven, gerisini merak etme sen.



PLASTİK KISIRLIK YAPAR

1 yıllık evliyim. Çocuğumuz olmuyor. Arkadaşım, plastik bardaktan olduğunu söyledi. Bu doğru olabilir mi?

OLABİLİR. 'Bisfenol' ve 'ftalat' içeren plastik paketler ve pet şişeler östrojen yani kadınlık hormonu benzeri maddeleri açığa çıkarır. Bu durum sperm sayısını azaltır. Sıcak suyla karşılaşan bu plastikler normalden 55 kat fazla bisfenol salgılar. Bu da sperm sayılarını etkiler.

Bundan dolayı spermlerin sayı ve kalitesi azalır. Bu da erkek kaynaklı kısırlığa yol açar.



YİNE EVLENECEĞİM AMA

62 yaşındayım. 2 yıl önce eşim vefat etti. Hanım ölmeden önce kasık fıtığı ameliyatı olmuştum. O zamandan beri sertleşme problemim var. Doktor çubuk takalım dedi. Ben kabul etmedim. Şimdi yeniden evlenmek istiyorum da böyle nasıl olacak?

ÖNCELİKLE hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir.

Testosteron, Prolaktin, TSH, tam kan sayımı testlerini yaptırın.

Moraliniz düzelmeden şikayetinizde düzelmeyebilir.

Ayrıca kalp damarlarını da kontrol ettir. Damar darlığı var mı yok mu kontrol edilmesi gerekir.

Önce İç Hastalıkları Uzmanı'nın takibine gir.

Sonuçları tekrar değerlendirelim.