45 yaşındayım erken menopoza girdim. Kemik erimesi başlar mı?

Başlayabilir. Özellikle sigara, alkol kullanımı olanlarda, romatoid artrit hastalığı, zayıflık, kemik kırığı geçmişi olanlar, hızlı kilo verenler, ailede kemik erimesi olanlar, kemik erimesi yapabilen ilaçları kullananlar, kemik erimesine neden olabilen hormon hastalığı olanlar da 50 yaşından önce kemik erimesi olabilir. Mutlaka bir kez kemik yoğunluğu ölçümü yaptırın. Tedbirinizi alalım.

HALSİZ DÜŞÜRÜR

Arkadaşlarım "Senin iyodun eksik" dedi. Nereden anladılar bilmiyorum. İyot eksikliği nelere yol açar? Ne yapmalıyım?

İyot eksikliği önemli bir sorundur. Depresyon, kilo verme güçlüğü, cilt kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk, unutkanlık, adetle ilgili sorunlar hiperlipidemi, tekrarlayan enfeksiyonda, soğuğa karşı duyarlılık, el ve ayakların soğuk olması, zihin bulanıklığı, saçlarda incelme, nefes darlığı, böbrek işlevlerinde azalma, kas güçsüzlüğü, eklem katılığı şikayetleri olur. Doktora gitmeden, test yaptırmadan arkadaşların dedikleriyle hareket etme.

SAÇLARI DÖKER

Babamın saçları döküldü. Daha 26 yaşındayım ancak alnımdan yukarısı açıldı! Saç ektirdim, istediğim gibi olmadı. Daha evlenmedim bile! Ne yapmalıyım?

Sinir stres saç döker. Sinir stresi azaltmadan saçını çoğaltamayız. Androgenetik dökülme en yaygın saç dökülmesi sebebidir. Olabileceğin en iyisini yapmak için hormonlardan tuzlara, kan sayımından D vitaminine kadar birçok tetkik gerekir. Beslenme, uyku düzenin çok önemli. Ayrıca ozonlu PRP ve dermapen gibi saç kökü canlandırıcı teknikler uygulanabilir.

SUSUZLUK VARSA

3 gündür ishalim. Günde 4 kere tuvalete gidiyorum. İflahım kesildi. Ateşim yok. Doktora gitmem gerekir mi?

İshal iflahını kestiyse doktora gitme zamanı gelmiş demektir. Çünkü ishal bazen tehlikeli durumlara yol açabilir. İshalin 3 günden fazla sürdüyse, karnında veya makatında şiddetli ağrı varsa, 38.8 derece veya üstünde ateşin oluyorsa, dışkında kan veya katran rengi varsa, susuzluk bulguların varsa, çocuğunda ishal varsa doktora başvur. Kaybedilen sıvı kaybı yerine konmazsa ciddi tehlike yaratabilir. En kısa sürede acilen doktora git.

SEBEBİ EVHAM

Annem 70 yaşında. Kireçlenmesi ve romatizması vardı. Doktor 'Fibromyalji' demiş. Nasıl bir hastalık bu?

Fibromiyalji uzun süren, yaygın düşkünlük meydana getiren bir hastalıktır. Bu hastaların kasları, boyunları, omuzları ve sırtları ağrır. Ağrının yoğunluk ve yerleşimi günden güne değişebilir.

Fibromiyalji insanları orta yaşların başlarında etkileyen ve oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Evham, stres, kaygı ve huzursuzluk yaşayan kişilerde sık tekrarlar. Mutlaka Psikolog ve Psikiyatrist desteği alsın. Manyetik yatak tedavisi bu şikayetler için en önemli tedavilerden biridir.