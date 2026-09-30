Fon soruşturması sonrası Mustafa Sandal'ın sözleri yeniden gündemde! Sanat dünyasından eleştiri yağmuru: "Kardeşim bir dur ya"

Sandal, yurt dışında yaşamla ilgili değerlendirmesinde bazı ülkelerde insanların gelecek kaygısının daha az olduğunu belirterek, "Herkes çok pozitif. Çünkü gelecek kaygısı yok o ülkede. Yarın endişesi yok. Bana ne olur, benim halim ne olacak gibi durumlar ve duygular yok. Bunlar olduğu zaman da o insanların her haline yansıyor. Oradaki enerjilerine yansıyor" ifadelerini kullanmıştı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)