Fon soruşturması sonrası Mustafa Sandal'ın sözleri yeniden gündemde! Sanat dünyasından eleştiri yağmuru: "Kardeşim bir dur ya"
Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında adı geçen Melis Sütşurup Sandal ve eşi Mustafa Sandal hakkında sanat dünyasından dikkat çeken yorumlar geldi. Harbiye konseri öncesinde konuşan Mela Bedel, "Devletimiz gereğini yapacaktır" ifadelerini kullanırken, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler zengin isimlerin bu tür iddialarla gündeme gelmesini sert bir dille eleştirdi.
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