CANLI YAYIN
Geri

Fon soruşturması sonrası Mustafa Sandal'ın sözleri yeniden gündemde! Sanat dünyasından eleştiri yağmuru: "Kardeşim bir dur ya"

Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında adı geçen Melis Sütşurup Sandal ve eşi Mustafa Sandal hakkında sanat dünyasından dikkat çeken yorumlar geldi. Harbiye konseri öncesinde konuşan Mela Bedel, "Devletimiz gereğini yapacaktır" ifadelerini kullanırken, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler zengin isimlerin bu tür iddialarla gündeme gelmesini sert bir dille eleştirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Mela Bedel’den Mustafa Sandal ve eşi hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Şarkıcı Mela Bedel, Buray'ın Harbiye konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bedel'e, son dönemde Mustafa Sandal ve eşi Melis Sandal hakkında gündeme gelen iddialar da soruldu.

Mela Bedel: Devletimiz gereğini yapacaktır

"DEVLETİMİZ GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

Konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmadığını belirten Bedel, "Benim bu konuda pek bir bilgim yok. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herhangi bir konu varsa da zaten devletimiz gereğini yapacaktır" dedi.

Uygur kardeşlerden fon soruşturması hakkında açıklama

Öte yandan Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de son dönemde gündeme gelen fon soruşturmasıyla ilgili bir sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da isimlerinin geçtiği iddialarla ilgili konuşan Uygur kardeşler, süreci herkes gibi takip ettiklerini söyledi.

Uygur kardeşler: Zenginlerin buna meyletmesi garip

"ZENGİNLERİN BUNA MEYLETMESİ GARİP"

Süheyl ve Behzat Uygur, "Eskiden garibanlar zengin olmak için bu tür şeyleri denerdi. Gariban ne yapsın, son umut deniyor… Şimdi zenginlerin buna meyletmesi garip. Zaten varlıklısın! Yahu kardeşim bir dur ya!" ifadelerini kullandı.

Sermaye piyasaları soruşturması kapsamında mal varlıklarına tedbir

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında bazı kişilerin mal varlıklarına tedbir konulduğu bildirildi.

Melis Sandal’ın ismi soruşturmada gündeme geldi

Süreçte adı gündeme gelen isimler arasında borsacı Cihan Sütşurup'un kızı ve Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın da bulunduğu belirtildi. Melis Sütşurup Sandal hakkında çeşitli iddialar ortaya atılırken, Sandal ailesi tarafından bu iddialara ilişkin açıklamalar yapıldı.

Mustafa Sandal’dan eşiyle ilgili iddialara sert tepki

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEPKİ

Mustafa Sandal, eşi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesine tepki göstererek, eşi Melis Sütşurup Sandal ile karı koca ilişkisi dışında maddi bir ortaklıklarının olmadığını ifade etti.

Sandal: Eşimle maddi anlamda hiçbir ortak işimiz yok

Sandal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir. Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur.

Mustafa Sandal Dubai ve İngiltere vizelerini açıkladı

Dubai meselesi; Melis'in oğlu Dubai'de okuyor, dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa - oturum iznim var. Benim geçen sene İngiltere'de Global Yetenek Vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor. Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır.

Mustafa Sandal’ın eski sözleri yeniden gündem oldu

ESKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Fon soruşturmasıyla ilgili gelişmelerin ardından Mustafa Sandal'ın daha önce eşiyle birlikte yaptığı bir açıklama da yeniden gündeme geldi.

Sandal’ın yurt dışında yaşam hakkındaki açıklamaları dikkat çekti

Sandal, yurt dışında yaşamla ilgili değerlendirmesinde bazı ülkelerde insanların gelecek kaygısının daha az olduğunu belirterek, "Herkes çok pozitif. Çünkü gelecek kaygısı yok o ülkede. Yarın endişesi yok. Bana ne olur, benim halim ne olacak gibi durumlar ve duygular yok. Bunlar olduğu zaman da o insanların her haline yansıyor. Oradaki enerjilerine yansıyor" ifadelerini kullanmıştı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin