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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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4 gündür ağrım var

Eklenme Tarihi 30 Eylül 2026

Safra kesemdeki taş büyümüş. Alınmasını istemedim. Ateşim çıkıyor. Sağ tarafım 4 gündür ağrıyor. Taş yüzünden mi?

Evet. Olabilir. Safra kesesindeki taşlar tekrarlayan iltihaplara neden olabilir. Taşların üstündeki mikroplara bazen antibiyotikler fayda etmez. Taş oradaysa tekrar iltihap olabilir. Kronik kolesistit dediğimiz bu hastalıkta ameliyat kaçınılmazdır.

MUTLAKA ZAYIFLASIN

Annemin dizleri ağrıyor. Kireçlenme vardı. "Kıkırdak da erimiş" dediler. PRP işe yarar mı?

Yarayabilir. Ama önce muayenesini yapmak, filmlerini görmek gerekir. Trombositten zengin, kök hücre içeren kan sıvısı diz eklemi içine verildiğinde, eklem içi yara tamiri başlıyor. Ayrıca azalmış eklem arası sıvı söz konusu ise bu tamamlanıyor. Fazla kilosu varsa mutlaka zayıflamalı. Bu uygulama yılda en az 2 kez tekrarlanmalı. PRP ozonla karıştırılarak verilirse daha da faydalı olur.

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