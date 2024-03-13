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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Hastalık değil
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 13 Mart 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Hastalık değil

Nafiz hocam, lazer epilasyon için merkeze gittim. Cildiniz tip 3 dediler. Hastalık mu bu?
HAYIR değil. Lazer epilasyon uygulamalarında cihaz ayarlamaları yapılabilmesi için cilt tipi tanımı önemlidir.
Cilt tiplerini belirleyen çeşitli tarifler vardır. Fitzpatrick cilt tipi sınıflaması kullanılır. Cilt tipi vücuttaki genel dış görünüş, göz rengi gibi bir takım özelliklere göre yapılır. Hastalık tipi değil.

İHMAL ETME
25 yaşında bir kadınım. İşim gereği gün boyu sürekli ekrana bakıyorum. Gözlerim çok kuruyor. Bununla bir ilgisi var mı?
MESLEKİ olarak göz kuruması riskin var. Özellikle göz kırpma hareketin az ise göz kuruması olur. Ortamda nem az ise göz kuruması tekrarlar. Olabildikçe oda nemini yüzde 40'ın üstünde tutun. Sık sık göz kırpın. Bilgisayar ekranına bakma süreni kısalt. Sık aralar ver. Bazı romatizmal hastalıklar da göz kurumasına yol açabilir.

EYVAH MENOPOZ
45 yaşındayım erken menopoza girdim. Kemik erimesi başlar mı?
BAŞLAYABİLİR. Özellikle sigara, alkol kullanımı olanlarda, domatoid artrit hastalığı, zayıflık, kemik kırığı geçmişi olanlar, hızlı kilo verenler, ailede kemik erimesi olanlar, kemik erimesine neden olabilen hormon hastalığı olanlar da 50 yaşından önce kemik erimesi olabilir.

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