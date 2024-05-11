Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Mbappe sözleri! "Teyit edemedim ama..."



Bu tespit doğru mu? Kimsenin itirazı yok, nasıl olacak? Biz esas faaliyetimiz olan spordan böyle oyuncu yetiştirip ihraç edip falan para kazanan bir ülke değiliz. Koskoca 80 milyonluk ülkeden 1-2 oyuncu çıkıyor, Avrupa'ya transfer oluyor. Bu transfer bedelleri de 20 milyon euro falan. En büyük transferi biz yaptık, 35 milyon euro. Bunun farkına varmak lazım.



"KAVGADAN BİRLİK VE BERABERLİKLE ÇIKARIZ" Biz bu maksatla yola çıktık, hedefler koyduk. Haziran 2022'deki seçimden önce hep anlattık, bizim bu mali yapıyı, bağımsızlığı gerektiğini anlatırken projelerimizi de sıralamıştık. Bugün iftiharla söylüyorum ki, vaat ettiğimiz her şeyi kelimesi kelimesine noktası virgülüne kadar yaptık. Önemli projelerimiz içinde ve başında bir husus geliyordu, bunun üzerinde dikkatli duruyorum. Hep dedik ki, camia içinde başarı istiyorsak, birlik ve beraberliğin ihtiyaç olduğunu hissediyorsak önce gelin bir barışalım. Barış olmadan sevgi olmadan biz Galatasaray'a önerdiğimiz projelerin hiçbirisini yapamayız.



Şu anda gururla görüyorum, camiamızda sevgi ikliminin artık kanıksandığını ve başarıyla sürdüğünü görüyorum. Geçmişte hatırlayın Galatasaraylılar, şu tartışmalar oluyordu, liseli lisesiz atkılı kravatlı doğu tribünü batı tribünü. Bu tartışmalar olurdu. Maçlara gelenler bunu bilir. 2 senedir bu yok. Çünkü, biz bu kavgadan birlik ve beraberlikle çıkarız. En çok sevindiğim şeylerden biri bu, Galatasaray içine bu birlikteliği getirmiş olmak. Sonrası kolay geldi, çok kolay. Geriye kaldı finansal yapıyı düzeltmek için yapılacak çalışmalar. Bu çalışmalar meyvesini vermeye başladı.



"YENİ SEZONDA KEMERBURGAZ'A GİDECEĞİZ" Dünyada futbol hem ekonomik hem tesis olarak başka yerlere gidiyor. Florya'daki tesislerimiz 45 sene evvel yapılmış, bir tane çivi çakılmamış. Galatasaray'a hizmet eden bir tesis hüviyetinde değil. Kemerburgaz'da modern, çok güzel bir tesis yapıyoruz. Birinci fazına başladığımız inşaat bitmek üzere. Yeni sezona orada gireceğiz. 14.500 metrekare kapalı alanı var. Florya'da bizim akademi, altyapı, a takımı üst üste koyduğumuz zaman nasıl bir yerleşkemiz vardı, 4500 metrekare içinde sıkışmışız, daralmışız. İki tane esas ölçüde saha var, birisinde maç oynuyoruz, birisinde a takım idman yapıyor. Altyapımız var. Ya sentetikte ya şeyde... Anlatılır gibi değil. Bunun çözülmesi lazım.