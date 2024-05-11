T.C. BAKIRKÖY 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2023/691

Karar No :2024/67

İLAN

KARAR ÖZETİ

Bakırköy 28.Asliye Ceza Mahkemesinin 01/02/2024 tarih 2023/691-2024/67 karar sayılı ilamı ile Sanık XINYU WANG hakkında cinsel taciz suçundan TCK 105/1,105/2-e,62,52/2-4 mad.ger. 2240 tl adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 231/5 mad. ger. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, basit yaralama suçundan TCK 86/2,62,52/2-4 mad.ger. 2.000 TL adli para cezasına ve231/5 mad.ger. Hükmün Açıklanmasının geri bırakılmasınakarar verilmiş olup ,Sanıktüm aramalara rağmen bulunamadığından kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun29.maddesi gereğince karar özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet sitesindebir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE-

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.09/05/2024

Basın No: ILN02030188

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