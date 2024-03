37 yaşındayım. 3 aylık evliyim. Eşimle bir araya gelince sertleşmede zorluk çekiyorum. Bir kere kapı aralığında beklerken gizlice baktım. Öyle baktıktan sonra ilişkide hiçbir sıkıntı olmadı. Bu bir hastalık mı?

İNSANLAR cinsel ilişki hazırlık döneminde çeşitli uyaranlardan etkilenebilirler. Bu hastalık değildir. Uyarılıp orgazma hazır hale gelebilirler.

Fotoğraf, ışık, ses, koku, eşyalar, dokunma, izleme ve sevişme cinsel ilişki hazırlığı başlatabilir.

Sadece izleme, gözetleme ile uyarılıp başka hiçbir şeyle uyarılamıyorsan hastalık kabul edilebilir.

Önce psikolog sonra psikiyatriste git.



KORKMUYORUM!

56 yaşında menopoza girmiş emekli bir kadınım. Menopozdan korkmuyorum. Hayatın tadını nasıl çıkartayım diye bakıyorum. Sizce haklı mıyım?

ÇOK iyi yapıyorsunuz.

Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır.

Hareket edin. Düzenli beslenin. Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün.

Kilo almayın. Kızmayın.

Takmayın. Bol bol güneşlenin. Yine de boş durmayın bir iş ile meşgul olun.



TARÇIN MAHCUP ETMEZ

Hanımla ilişkide sıkıntı yaşıyorum. Mahcup da olmak istemiyorum. Yani acaba bize güç, kuvvet verecek bir şeyler önerir misiniz?

AKŞAM yemeğini çok yeme. Kuvvet verir diye şekerli yiyeceklere, tatlılara güvenme.

Yemekten sonra ginseng, rezene, lavanta, karanfil tanesi, haşhaş tohumu, polen, zencefil, tarçın, hardal, yasemin, süsen, meyan kökü, vanilya, roka, maydanoz, kekik, arı sütü tüketebilirsin. Bunlardan hafif hafif karışık çaylar yapabilirsin. Ancak uykusuzsan ve çok yemişsen çaylardan da umudunu kes.



SONUÇLARI GÖRELİM

2008'de ayağımda problem vardı. Lokal anestezi için belden iğne yaptılar ama aşk hayatım da etkilendi. Doktorlar cinsel gücümü artıran ilaçlar yazıyor. Şekerim 180. İlaçlar da artık etkili değil. Ne yapmalıyım?

LOKAL anesteziye bağlı hasar var mı diye bakmak lazım. Önce nöroloji sonra üroloji muayenesi gerekebilir. Bu gibi ilaçlar "her derde deva" değil.

Ayrıca kan şekerin yüksek. Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir.

Şeker hastalığına bağlı fonksiyon bozukluğu olup olmadığı da araştırılmalı.

Bir an evvel muayene ve tetkiklerini tamamla. Sonra tedaviye karar verelim.



AĞRIM OLUYOR

Cinsel organımda idrar yaparken ağrı ve akıntı vardı. Test yaptılar. 'Trikomonas çıktı' dediler. İlaç verdiler. Bu nasıl bir hastalıktır? Eşimle ilişki sıkıntı yaratır mı?

EVET yaratabilir.

Hem senin için hem eşin için sıkıntı artabilir.

Trichomonas vaginalis dediğimiz canlı, Trikomoniyazis'e neden olan mikroskopik bir parazittir. Özellikle cinsel açıdan aktif genç kadınlarda sık görülür.

Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Tedavisi mevcuttur.