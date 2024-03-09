SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Sıkıntı büyük
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 9 Mart 2024

Sıkıntı büyük

37 yaşındayım. 3 aylık evliyim. Eşimle bir araya gelince sertleşmede zorluk çekiyorum. Bir kere kapı aralığında beklerken gizlice baktım. Öyle baktıktan sonra ilişkide hiçbir sıkıntı olmadı. Bu bir hastalık mı?
İNSANLAR cinsel ilişki hazırlık döneminde çeşitli uyaranlardan etkilenebilirler. Bu hastalık değildir. Uyarılıp orgazma hazır hale gelebilirler.
Fotoğraf, ışık, ses, koku, eşyalar, dokunma, izleme ve sevişme cinsel ilişki hazırlığı başlatabilir.
Sadece izleme, gözetleme ile uyarılıp başka hiçbir şeyle uyarılamıyorsan hastalık kabul edilebilir.
Önce psikolog sonra psikiyatriste git.

KORKMUYORUM!
56 yaşında menopoza girmiş emekli bir kadınım. Menopozdan korkmuyorum. Hayatın tadını nasıl çıkartayım diye bakıyorum. Sizce haklı mıyım?
ÇOK iyi yapıyorsunuz.
Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır.
Hareket edin. Düzenli beslenin. Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün.
Kilo almayın. Kızmayın.
Takmayın. Bol bol güneşlenin. Yine de boş durmayın bir iş ile meşgul olun.

TARÇIN MAHCUP ETMEZ
Hanımla ilişkide sıkıntı yaşıyorum. Mahcup da olmak istemiyorum. Yani acaba bize güç, kuvvet verecek bir şeyler önerir misiniz?
AKŞAM yemeğini çok yeme. Kuvvet verir diye şekerli yiyeceklere, tatlılara güvenme.
Yemekten sonra ginseng, rezene, lavanta, karanfil tanesi, haşhaş tohumu, polen, zencefil, tarçın, hardal, yasemin, süsen, meyan kökü, vanilya, roka, maydanoz, kekik, arı sütü tüketebilirsin. Bunlardan hafif hafif karışık çaylar yapabilirsin. Ancak uykusuzsan ve çok yemişsen çaylardan da umudunu kes.

SONUÇLARI GÖRELİM
2008'de ayağımda problem vardı. Lokal anestezi için belden iğne yaptılar ama aşk hayatım da etkilendi. Doktorlar cinsel gücümü artıran ilaçlar yazıyor. Şekerim 180. İlaçlar da artık etkili değil. Ne yapmalıyım?
LOKAL anesteziye bağlı hasar var mı diye bakmak lazım. Önce nöroloji sonra üroloji muayenesi gerekebilir. Bu gibi ilaçlar "her derde deva" değil.
Ayrıca kan şekerin yüksek. Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir.
Şeker hastalığına bağlı fonksiyon bozukluğu olup olmadığı da araştırılmalı.
Bir an evvel muayene ve tetkiklerini tamamla. Sonra tedaviye karar verelim.

AĞRIM OLUYOR
Cinsel organımda idrar yaparken ağrı ve akıntı vardı. Test yaptılar. 'Trikomonas çıktı' dediler. İlaç verdiler. Bu nasıl bir hastalıktır? Eşimle ilişki sıkıntı yaratır mı?
EVET yaratabilir.
Hem senin için hem eşin için sıkıntı artabilir.
Trichomonas vaginalis dediğimiz canlı, Trikomoniyazis'e neden olan mikroskopik bir parazittir. Özellikle cinsel açıdan aktif genç kadınlarda sık görülür.
Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Tedavisi mevcuttur.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Check-Up yaptır 08 Mart 2024, Cuma Kuşkulanma 07 Mart 2024, Perşembe Stres yapma 06 Mart 2024, Çarşamba Sebebi depresyon mu? 05 Mart 2024, Salı
Aylık kirası 535 bin TL! Ebru Gündeş yeni eşi Murat Özdemir’le kiraya çıktı! Süper lüks villalarına bakın! İşte aşk yuvaları...
Aylık kirası 535 bin TL! İşte aşk yuvaları...
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Atama kararları Resmi Gazete'de
İşte CHP’nin ortakları! DEM’li Meral Danış Beştaş’tan alçak sözler: Terör örgütü PYD’yi aklamaya çalıştı
DEM'li Beştaş'tan alçak sözler
İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
SON DAKİKA