Cezaevlerinde Anneler Günü’ne özel açık görüş kararı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından ceza infaz kurumlarında Anneler Günü'ne özel yapılan uygulamayı duyurdu.
Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, ''Anneler Günü'' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız.
Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in "Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş" başlıklı 15'inci maddesi gereğince aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin #AnnelerGünü'nü kutluyorum.
İşte Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:
Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in İkinci Bölüm ''Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş'' alt başlıklı 15'inci maddesi gereğince, kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüş izni verilmektedir.
Bu kapsamda;
A- AÇIK GÖRÜŞTEN YARARLANACAK OLANLAR
Kapalı ceza infaz kurumlarında barındırılan kadın hükümlü ve tutuklulara Anneler Günü münasebetiyle aşağıdaki esaslar çerçevesinde açık görüş yaptırılacaktır.
B- AÇIK GÖRÜŞTEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR
Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup, bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlandırılmayacaktır.
C- AÇIK GÖRÜŞ SÜRELERİ
Açık görüşler 13-14-15-16-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında kadın hükümlü ve tutuklular faydalandırılmak üzere;
Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle, adlî suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulup, her grubun görüş saatleri Cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından tespit edilecektir.
Bu grupların, aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmaması sağlanacaktır.
D- DİĞER HÜKÜMLER
1-Hükümlü ve tutuklular anılan Yönetmelik'in 9'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen kişiler ile açık görüş yapabilir. Ancak; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar bu madde kapsamında anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüştürüleceklerdir.
Hükümlü ve tutuklular ile görüşmek isteyen kişilerin, akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmî belgeler ile ispatlamaları gereklidir.
2-Hükümlü ve tutuklu sayısının, verilen açık görüş saatlerine bölünmesi suretiyle görüş gününe kadar gruplar oluşturulacaktır. Her grubun saatleri, yakınlarına bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek; hazırlanan program, ayrıca koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılmak suretiyle her ziyaretçinin, ziyaret gününde ve saatinde ceza infaz kurumuna gelmesi sağlanarak, izdiham önlenecektir.