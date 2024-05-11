Irak’ın kuzeyinde hain avı: 2 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, SİHA ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ara, Bul, Yok Et!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edecek.… pic.twitter.com/jxgwp4lGoD
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ara, Bul, Yok Et!
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edecek.