Irak’ın kuzeyinde hain avı: 2 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, SİHA ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ara, Bul, Yok Et!



Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edecek.… pic.twitter.com/jxgwp4lGoD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2024





Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Ara, Bul, Yok Et!

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edecek.