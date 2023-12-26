SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Mesele kalsiyum değil
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

26 Aralık 2023, Salı

HABERİ
SESLİ DİNLE

Mesele kalsiyum değil

Menopozdayım. Nasıl beslenmem gerekir? Kalsiyum tüketmek ne kadar önemlidir?
BÜTÜN mesele kalsiyum almak değil. Yani sadece beyaz renkli gıda kemik yapmaz. D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmelisiniz. Ayrıca sütün adı çıkmış. Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulye, ve kuru bamyanın 100 gramında 100 gram sütte bulunandan en az 2 kat fazla kalsiyum bulunur.
Keçiboynuzundaki kalsiyum miktarı da sütten çok fazladır. Yine de süt yerine geçen yoğurt, peynir ve süt tozu gibi sütten yapılan besinler ile günlük kalsiyum ihtiyacımız karşılanabilir.

BABANA ANLAT
Babam uzun süredir alkol kullanıyor. Bırakmıyor. Alkol alanlarda hangi hastalıklar görülür?
HER beden dünyada tektir. Karaciğer ne zaman iflas eder bilinmez. Alkol karaciğerin çalışmasını bozar. Sigara gibi nedenler karaciğer yetersizliğine kapı açar. Sadece karaciğer değil, kalp, beyin, pankreas başta olmak üzere tüm beden alkolden kötü etkilenir. Bir sürü kanserin gelişme riski artar. Babana anlat. Hatta anlatma alkole bağlı hastalık yaşayan kişiler bul.
Babanla konuştur.

AĞRILARINI AZALTIR
32 yaşındayım. Evliyim. 4 ve 9 yaşında iki çocuğum var. Her tarafım sık sık ağrıyor. Baktık romatizma yokmuş. O zaman neden her tarafım ağrıyor. Kaygılı bir yapım var. Ozon tedavisi iyi gelir mi?
ROMATİZMA dışı ağrı ya neden olan hastalıklar araştırılmalı. Ancak bu tariflerin fibromiyalji dediğimiz bir durum. Kaygı durduk yere kaslarımızı sıkmamıza neden olabilir.
Bize başvuran hastalarımızda aromaterapi, mezoterapi uygulamaları ile bu hastalığın rahatlamasını sağlıyoruz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Sırf üzülmesin diye 25 Aralık 2023, Pazartesi Heyecanlıyım 24 Aralık 2023, Pazar Panik yapma süt iç... 23 Aralık 2023, Cumartesi Çok horluyorum 22 Aralık 2023, Cuma
15.4 milyon emekli için anons geldi! 26 Aralık’tan 28 Aralık’a kadar hesaplara yatacak! SSK, BAĞ-KUR tamamı için...
15.4 milyon emekli için anons geldi! 26 Aralık'tan 27 Aralık'a kadar hesaplara geçecek! SSK, BAĞ-KUR tamamı için...
Başkan Erdoğan’dan Türkiye’nin en büyük ikinci pistinin açılışında önemli açıklamalar
Türkiye'nin en büyük ikinci pisti!
Hain terör saldırısının planı ABD’li komutanın ziyareti sırasında mı yapıldı? Kanlı eylem deşifre oldu
Kanlı eylem deşifre oldu!
Emeklilikte yeni dönem: Tamamlayıcı sistem desteklenecek! Malul aylığı alana işe dönüş yolu açılacak
Malul aylığı alana işe dönüş yolu açılacak
2 milyon TL konut kredisi 120 ay vadeli olarak alınacak! Kamu bankasından yeni yıl kampanyası! Aylık taksit tutarı...
Kamu bankasından yeni yıl kampanyası!
SON DAKİKA