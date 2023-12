Menopozdayım. Nasıl beslenmem gerekir? Kalsiyum tüketmek ne kadar önemlidir?

BÜTÜN mesele kalsiyum almak değil. Yani sadece beyaz renkli gıda kemik yapmaz. D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmelisiniz. Ayrıca sütün adı çıkmış. Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulye, ve kuru bamyanın 100 gramında 100 gram sütte bulunandan en az 2 kat fazla kalsiyum bulunur.

Keçiboynuzundaki kalsiyum miktarı da sütten çok fazladır. Yine de süt yerine geçen yoğurt, peynir ve süt tozu gibi sütten yapılan besinler ile günlük kalsiyum ihtiyacımız karşılanabilir.



BABANA ANLAT

Babam uzun süredir alkol kullanıyor. Bırakmıyor. Alkol alanlarda hangi hastalıklar görülür?

HER beden dünyada tektir. Karaciğer ne zaman iflas eder bilinmez. Alkol karaciğerin çalışmasını bozar. Sigara gibi nedenler karaciğer yetersizliğine kapı açar. Sadece karaciğer değil, kalp, beyin, pankreas başta olmak üzere tüm beden alkolden kötü etkilenir. Bir sürü kanserin gelişme riski artar. Babana anlat. Hatta anlatma alkole bağlı hastalık yaşayan kişiler bul.

Babanla konuştur.



AĞRILARINI AZALTIR

32 yaşındayım. Evliyim. 4 ve 9 yaşında iki çocuğum var. Her tarafım sık sık ağrıyor. Baktık romatizma yokmuş. O zaman neden her tarafım ağrıyor. Kaygılı bir yapım var. Ozon tedavisi iyi gelir mi?

ROMATİZMA dışı ağrı ya neden olan hastalıklar araştırılmalı. Ancak bu tariflerin fibromiyalji dediğimiz bir durum. Kaygı durduk yere kaslarımızı sıkmamıza neden olabilir.

Bize başvuran hastalarımızda aromaterapi, mezoterapi uygulamaları ile bu hastalığın rahatlamasını sağlıyoruz.