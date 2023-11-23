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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Eşin çok şanslı
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

23 Kasım 2023, Perşembe

HABERİ
SESLİ DİNLE

Eşin çok şanslı

3 aylık evliyim. Güvenlik görevlisi olduğum için geceleri çalışıyorum. Eşim benden fazla kıllı. Üzmek, kırmak istemiyorum.
Nedir bunun sebebi?
İNCE düşüncenden dolayı teşekkür ediyorum. Sorun tespitin var.
Çözüm için hassas davranışın var.
Eşin şanslı. Önce bir iç hastalıkları uzmanı bul. Ondan Check-Up satın al. Çeşitli hastalıklar, bayanlarda erkek tipi kıllanmaya neden olabilir.

KORKMUYORUM!
56 yaşında menopoza girmiş emekli bir kadınım. Menopozdan korkmuyorum. Hayatın tadını nasıl çıkartayım diye bakıyorum.
Sizce haklı mıyım?
ÇOK iyi yapıyorsunuz. Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır. Hareket edin. Düzenli beslenin. Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün.
Kilo almayın. Kızmayın. Takmayın.
Bol bol güneşlenin. Yine de boş durmayın bir iş ile meşgul olun.

SIKINTI BÜYÜK
37 yaşındayım. 3 aylık evliyim. Eşimle bir araya gelince sertleşmede zorluk çekiyorum. Bir kere kapı aralığından beklerken gizlice baktım. Öyle baktıktan sonra ilişkide hiçbir sıkıntı olmadı. Bu bir hastalık mı?
İNSANLAR cinsel ilişki hazırlık döneminde çeşitli uyaranlardan etkilenebilirler. Bu hastalık değildir.
Uyarılıp orgazma hazır hale gelebilirler.
Fotoğraf, ışık, ses, koku, eşyalar, dokunma, izleme ve sevişme cinsel ilişki hazırlığı başlatabilir.
Sadece izleme, gözetleme ile uyarılıp başka hiçbir şeyle uyarılamıyorsan hastalık kabul edilebilir. Önce psikolog sonra psikiyatriste git.

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