25 yaşındayım. Cinsel yolla mikrop kapmaktan korkuyorum. Bilgi verebilir misiniz?

CİNSEL ilişki cinsel organlar yoluyla, vücut sıvıları yoluyla bulaşabilen hastalıklar açısından riskler taşır. Genel önerilere gelince; cinsel ilişkide bulunacağınız kişinin başkaları ile de ilişkisi olduğunu biliyorsan cinsel ilişkide bulunmayın. Kondom (prezervatif, kılıf) kullan.

Kadınlar için de kondom olduğunu unutma.

Cinsel ilişkinin senin için anlamının ne olduğunu otur iyi düşün.



EŞİM HUZURSUZ

46 yaşındayım, 5 yıllık şeker hastasıyım. Cinsel hayatım sıkıntılı. Eski halimden eser yok. Ben de eşim de huzursuz. İlaçlarımı kullanıyorum. İlaç önerir misiniz?

DİYABETES Mellitus yani şeker hastalığı düzensiz seyrederse, kan şeker kontrolleri yetersiz olursa sertleşmede sorun yaratabilir.

İlaç sadece işin bir kısmı...

Sofrada diyet yapmayan yatakta sıkıntı yaşar. Eşinle bunu paylaş. Sabırlı, gayretli ve düzenli bir şekilde şeker hastalığında yapılması gerekenleri yap. İlaç seni takip eden doktorun tarafından muayene sonrası verilsin.

Piyasa işi yalan yanlış hap benzeri şeyleri alma.

Cebini gereksiz boşaltma.



PROSTAT OLMUŞUM!

66 yaşındayım. İdrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. Prostat büyümüş dediler. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?

HAYIR büyütmez.

Prostat bezi hastalıklarında, idrar kesesi hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir.

Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi ile Üroloji Uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır. Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler.



AĞRI SORUNU

31 yaşındayım. 3 aylık evliyim. Eşim ilişkide ağrıdan şikayet ediyor. Ne yapacağımı şaşırdım!

CİNSEL birleşme sırasında ağrı, kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olması gerekir.

Psikolog desteği de gerekebilir. Yaklaşık olarak yüzde 70'i jinekolojik, yüzde 30'u psikolojik sebeplerden kaynaklanır.

İhmal etmeyin. Yoksa ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Eşinin gönlünü al.

Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir et. Günahını alma.

Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir. İhmal etme.



DOKTORA GÖRÜN

Bana geçtiğimiz yıl varikosel teşhisi kondu. Şimdi spermlerim şeffaf geliyor. Bunun hastalığımla bir ilgisi olabilir mi acaba?

VARİKOSEL için tedavi olman gerekir. Yoksa bu tip şikayetler olabilir.

Gelen sıvıda sperm bile olmayabilir. Bu nedenle gecikmemelisin.

İnfertilite dediğimiz kısırlık riskin olabilir. Üroloji Uzmanı'na muayene ol.

Testis USG, Spermiyogram başta olmak üzere testler planlanmalı ve tekrardan yapılmalı.