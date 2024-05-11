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İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı: Kanlar içinde yere yığıldı yardım istedi

İstanbul Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı (74) 7 Mayıs günü silahla vurarak öldüren lise öğrencisi Y.K. (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Kayıtta, müdür odasının önünde belindeki silahı çıkarıp içeri giren şüphelinin 4 saniye kaldığı odadan koşarak uzaklaşması ve yaralanan Oktugan'ın duvar kenarına düşmesi yer alıyor. Kayıtta, bir kadının panik halde yardım etme çabası da görülüyor. Öte yandan, savcılık talimatı doğrultusunda çocuğun silahı satın alan kişinin tespit ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 10:24 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 15:17
İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı: Kanlar içinde yere yığıldı yardım istedi

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İstanbul Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı (74) 7 Mayıs günü silahla vurarak öldüren lise öğrencisi Y.K. (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı



Oktugan'ı öldüren Y.K, silahı 10 bin liraya 4 Mayıs'ta Gaziosmanpaşa'da Mehmet K. adlı bir kişiden aldığını belirterek, "Kimseye bir şey söylemeden hızlı bir şekilde müdürün odasına geçtim. Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. 2 mermim vardı, 2'si de karnına geldi. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim. Benim amacım öldürmek değildi, dövmekti. Eve geçtim ve börek götürdüm. Üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra da silahı ve telefonumu Alibeyköy Barajı'na attım" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM OKTUGAN'IN SON ANLARI

Eyüpsultan'da öğrencisi tarafından öldürülen müdürün cinayet öncesi ve sonrası görüntülerine ulaşıldı.

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu öğrenci Y.K'nin, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a yönelik silahlı saldırısına ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

ODADA 4 SANİYE KALDI
Kayıtta, müdür odasının önünde belindeki silahı çıkarıp içeri giren şüphelinin 4 saniye kaldığı odadan koşarak uzaklaşması ve yaralanan Oktugan'ın duvar kenarına düşmesi yer alıyor. Kayıtta, bir kadının panik halde yardım etme çabası da görülüyor.


SİLAHI SATAN ARANIYOR
Öte yandan, savcılık talimatı doğrultusunda çocuğun silahı satın alan kişinin tespit ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İbrahim Oktugan'ın yaşamını yitirdiği saldırıya toplumun her kesiminden olduğu gibi bilhassa meslektaşlarından büyük tepki var.

Eyüpsultan'da öldürülen okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Eğitimde şiddete karşı tepkilerini dile getirmek isteyen 10 eğitim sendikasına üye öğretmenler, dün bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) grev nedeniyle okulların tatil edilmeyeceğini açıklamasa da öğretmenlerin okula gelmeyeceğini öğrenen veliler, çocuklarını okula göndermedi.

3 ÖĞRENCİYLE DERS İŞLEDİLER
Greve katılmayan öğretmenlerin öğrencileri de okula gelmedi.

Türkiye genelindeki birçok okulda dersler boş geçti. Bazı okullara yalnızca 3-4 öğrenci geldi. Greve katılmayan öğretmenler dersleri bu öğrencilerle yaptı.

1 ÖĞRENCİYLE SERVİS ÇEKTİ
İstanbul'daki bir okulun servisi de dün yalnızca 1 öğrenci taşıdı. Servis şoförü Adem Ayka, "Grev olduğunu söylediler, müdür beyin öldürülmesinden dolayı. Öğretmenlerimizin bir tepki grevi olacağını söylediler. Normalde 15 öğrencimiz vardı. Ama bugün bir öğrenciyle geldik" dedi.

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