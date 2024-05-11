İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı: Kanlar içinde yere yığıldı yardım istedi

İstanbul Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı (74) 7 Mayıs günü silahla vurarak öldüren lise öğrencisi Y.K. (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





Oktugan'ı öldüren Y.K, silahı 10 bin liraya 4 Mayıs'ta Gaziosmanpaşa'da Mehmet K. adlı bir kişiden aldığını belirterek, "Kimseye bir şey söylemeden hızlı bir şekilde müdürün odasına geçtim. Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. 2 mermim vardı, 2'si de karnına geldi. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim. Benim amacım öldürmek değildi, dövmekti. Eve geçtim ve börek götürdüm. Üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra da silahı ve telefonumu Alibeyköy Barajı'na attım" ifadelerini kullandı.