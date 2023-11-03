İşadamıyım. Yoruluyorum. Eşimle cinsel hayatımız sıkıntıda. O 'Tamam' deyince ben yorgun oluyorum. Başlayınca çabuk tükeniyorum.

Aramız gergin! Ne yapmalıyım?

BEDENİMİZİN de sınırı var. Bir futbolcu 90 dakika sürekli aynı başarı ile oynayamaz.

Sürekli seyahat ve iş merkezli yaşamak bedenin sınırlarını aşar. Şimdi size özel çözüm şart. Uyku ve beslenme alışkanlıklarınızı düzeltmek gerek. Sık seyahat manyetik alana bağlı olumsuzlukları arttırır. Aklınız işteyken, mutlu olamazsınız.

Mıknatıs detoks, ozon tedavisi gibi güçlendirici uygulamaları yap.



HEP AÇIM!

Hipoglisemi hastasıyım, sürekli acıkıyorum. Bana "Az ve sık ye" dediler. Ama kilo alıyorum. Bunun bir tedavisi yok mu?

VAR. Tatlı yedikçe aynı şikayetin tekrarlar. Sana özel, diyet uzmanı eşliğinde hazırlanmış diyet listesi tedavinin kendisidir. Diyet uygulamayan kişiler ileri bir tarihte şeker hastası yani diyabetes mellitus dediğimiz hastalığa maruz kalırlar.

Mutlaka iç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. Hipertroidi, parazit hastalığı ve diğer ihtimaller açısından da değerlendirilmen şart. İnsülin direnci varlığına göre ilaç tedavisi de başlanır.

İhmal yok, korkmak yok, gerekeni yapmak var.



İHMAL ETME...

2 aydır saçım dökülüyor. Şampuanımı değiştirdim. Yine dökülüyor. Tahlil yaptırmak istiyorum. Ne yaptırayım?

SAÇ dökülmesi sık rastladığımız bir şikayettir. Birçok hastalıkta karşılaşırız.

Bu nedenle sıradan bir şikayet değildir. Öncelikle işin başında doktor muayenesi gerekir. Sana özel bir Check-Up listesi hazırlamak için seni muayene etmek gerekir.

Genel olarak tam kan sayımı, CRP, Biotin seviyesi, TSH, total IGE gibi testler istenebilir.

Alkol, sigara, kullanılan ilaçlar gibi birçok faktörü değerlendirmek gerekir. Tedbir olarak hastalarıma duş arıtması, zeytinyağı içeren şampuan öneriyorum.



ÇOCUK İSTİYORUZ

5 ay önce evlendim. 192 santim boyunda ve 141 kiloyum. Arkadaşlarım 'Boğa gibisin' diyor. Ama çocuğum olmuyor. Sıkıntı bende mi?

ACELE etmen için bir sebebiniz yoksa beş aylık evlilikte çocuğunuzun olmaması hemen tıbbi sorun olarak düşünülmez.

Ama yine de tıbbi bir sorun olup olmadığını anlamak için doktora gidip tahlil yaptırmalısın. Herkes sağlıklı olsa da gebelik gerçekleşmeyebilir.

Ayrıca zaten kilolusun.

Şişmanlık sperm sayısını ve kalitesini etkileyebilir.

Zayıflamak zayıf karakterli olmaktan iyidir. Hastalık utanılacak bir şey değil. İç hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene olabilirsin.



UTANMA...

32 yaşındayım. Cinsel organım sola doğru çok eğik. İdrar yaparken zorlanıyorum. İlişkiye rahat giremiyorum. Neden olabilir?

TARİF ettiğin şekilde bir bozukluk 'Peyronie Hastalığı' olabilir. Daha çok romatizmal-iltihabi bir hastalıktır. Mutlaka üroloji uzmanı görsün. Romatizmal açıdan daha sonra iç hastalıkları da tetkik eder.

Ancak geçmişteki uygulamalarınla ilgili gibi durmuyor. Bu hastalıkta da ilaç tedavileri ve gerek olursa ameliyat gerektiren durumlar olabilir.

Utanma. Geç kalma.