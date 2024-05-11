Doğal gaz arzında rekor: Hedefler aşıldı! Türkiye’de doğal gaz dağıtımına geçen yıl 17 milyar liradan fazla yatırım yapıldı

2026'YA KADAR 130 YENİ YERLEŞİM YERİNE DOĞAL GAZ ARZI SAĞLANACAK Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliğinin (GAZBİR) yıllık raporundan derlenen bilgilere göre, 2026'ya kadar planlanan yatırımlarla yaklaşık 130 yeni yerleşim yerine doğal gaz arzının sağlanması öngörülüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde konuştu. (20 Nisan 2023)

Buna göre, 2023 sonu itibarıyla Türkiye doğal gaz dağıtım şebeke uzunluğu çelik, polietilen ve servis hattı olmak üzere toplam 202 bin 100 kilometreye ulaştı ve 2018-2022 döneminde dağıtım şebekesi yıllık ortalama yüzde 7 büyüdü. Şebeke uzunluğu geçen yıl ise bir önceki yıla göre yüzde 11 büyüme kaydetti.

Bu yıldan itibaren 2026'ya kadar yıllık ortalama 15 bin kilometrenin üzerinde şebeke inşası planlanıyor. 2026 sonu itibarıyla doğal gaz dağıtım şirketlerinin yatırımlarıyla Türkiye doğal gaz dağıtım şebekesinin uzunluğunun 250 bin kilometreyi aşması bekleniyor.