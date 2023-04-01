30 yaşındayım. İki aydır başım ağrıyor. Hep uykum geliyor, kulaklarım çınlıyor. Acaba ne olabilir?
BAŞ ağrısı birçok hastalıkta karşımıza çıkar. Migren, kansızlık, kan şeker düşüklüğü, görme bozuklukları, gerilimstres, boyun fıtığı, Kafa içi basıncını arttıran hastalıklar gibi farklı tıp dallarına ait hastalıklar baş ağrısı ile başlayabilir.
Bence önce İç Hastalıkları ve Nöroloji Uzmanı'na muayene ol. Tam kan sayımı, CRP, açlık-tokluk kan glikozu, TSH tetkiklerini yaptır. Sabırla bu yolu kat etmen gerekir. Çözüm için harekete geç.
TRUP TÜKET
Karaciğer yağlanmam var. Bitkisel olarak ne tavsiye edersiniz?
KARACİĞER yağlanması çoğunlukla altta yatan sebep düzelince düzelir, geriler. Tedavi genellikle yağlanmaya yol açan sebebe göre yapılır. Örneğin; aşırı kiloların verilmesi, yüksek kan trigliserid seviyesini düşürmek, varsa şeker hastalığını kontrol altına almak hastalığı geriletir. Tedbir almayanlarda karaciğer yetersizliği nedeniyle karaciğer nakline ihtiyaç duyulabilir. Sebze ağırlıklı beslen.
Enginar, turp, keçiboynuzu, ayva sofranızda bulunsun. Su iç...
ASTIMI TETİKLER
26 yaşındayım. İki ay önce astım hastası olduğumu öğrendim. Geçen gün baş ağrım oldu. Arkadaşım Aspirin verdi. İçince fenalaştım. Bu ilaç astımı tetikler mi?
YETERLİ tedavi almayan veya herhangi bir tetikleyici etkene maruz kalan astım hastasında; öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, hırıltı ve ıslıklı solunum gibi şikayetlerin ortaya çıkmasına ya da bu şikayetlerin artmasına astım atağı denir. Aspirin, bazı hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar ise astım atağını tetikleyebilir. Kafana göre ilaç içme.
ŞEKER ALARMI
21 yaşındayım. Baba tarafımın hepsi diyabet. Göbek bölgem kilolu. Şeker hastası olmamak için ne yapabilirim? Tatlıya veda mı etmeliyim?
BU konuda hemen kaygılanma. Tedbir alırsan hastalık ve zararlarından kendini koruyabilirsin. Mutlaka Oral Glikoz Tolerans Testi (OGTT) yaptır. Daha çok bilinen ismiyle gizli şeker testi. Şeker hastası olmamak için hazır ambalajlı şekerli gıdalardan uzak dur. Mutlaka hareketli bir yaşam sür. En fazla boyun kadar kilon olsun. Mutlaka düzenli su tüket.
Baş ağrıtır
30 yaşındayım. İki aydır başım ağrıyor. Hep uykum geliyor, kulaklarım çınlıyor. Acaba ne olabilir?
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