Benim korkum diyabet.

Annem ve babam gayet sağlıklı. Ancak teyzemlerde şeker hastalığı var. 68 kiloyum.

Risk altında mıyım?

KORKU şeker hastalığına yatkınlığını arttırabilir bu bir. Kilonu yazmışsın ama boyunu yazmamışsın bu iki. Ailede diyabet öyküsü olanlar, sigara kullananlar, kalp ve tansiyon hastaları, bel çevresinin geniş olanlar, kilolu olanlar, gebeliğinde dört kilonun üzerinde çocuk doğurmuş olanlar, hareketsiz yaşam sürenler, stres altındakiler, şehirlerde yaşayanlar şeker hastalığı riski altındadır.

Kafayı her şeye takma. Düzenli beslen, düzenli hareket et. Bol su iç.

İç hastalıkları uzmanına muayene ol.

TESLİM OLMA

37 yaşında tansiyon hastası oldum. Bir de akıntım var. Kanser kaldı olmadığım.

Benden bir şey olur mu?

NEDEN olmasın. Umut biterse her şey biter. Neden umudunu yitirdin anlamadım. Bu kadar kolay teslim olma. Gerilim tansiyonunu yükseltir. İç hastalıkları uzmanına git. Takibe başla. Tetkiklerini yaptır.

Akıntı tahliline göre mikrop mu?

Yoksa erkeklik sıvısına ait bir akıntı mı? Öğrenip tedbir alınır.



ATEŞ PROBLEMİ

Sürekli ateşim çıkıyor. Ne zaman hastaneye başvurmalıyım?

39 dereceyi geçen ateşin var ise ve 48 saatte düşmüyorsa dikkat! Bu durumda hemen bir hastaneye başvurmalısın.

Ayrıca gripten sonra şiddetli ve geçmeyen baş ağrısı varsa veya bilinç bulanıklığı yaşıyorsan mutlaka sağlık birimleriyle temas kur. Ateşle birlikte yutkunurken zorlanma, göğüs, kulak ve sinüzit bölgenizde ağrı varsa dikkat etmeniz gerekir. Ateşle seyreden balgamlı öksürük de hastalık habercisidir.