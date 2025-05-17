Saçlarım zayıf ve dökülüyor. B vitamininin 5.'sine baktır dediler.

Nerede baktırabilirim?

B vitamininin 5.'si dediğimiz vitamin Pantotenik asittir. Saç yapısında önemli görevleri vardır. Laboratuarlarda baktırabilirsin. B kompleks vitaminleri sağlıklı cilt, saç, göz ve karaciğer için gereklidir. Ayrıca sinir sistemi normal çalışması içinde B vitaminlerinin tam olması gereklidir.

B vitamini kullanıp doktor kontrolüne gitme ihtimalin de var.



TATLANDIRICIYI BIRAK

Nafiz hocam, şekerim sınırda çıktı.

Doktor diyetisyene gönderdi. Çayıkahveyi kesinlikle şekersiz içemiyorum.

Tatlandırıcı kullansam olur mu?



TABİİ ki tatlandırıcısız da yapabilirsin.

Ancak biz şeker hastalarının şeker tadını özlemelerini önermiyoruz.

Uzun süre tatlandırıcı kullanmak hala araştırılan bir konu. Yine de çok istiyorsan sık sık tüketmemen gerektiğini hatırlatıyorum. Sadece şeker yememek yetmez. Kan şekerini hızlı yükselten incir, muz gibi meyvelerden de çok ve sık yememek lazım.



GÖĞSÜM YANIYOR

61 yaşında emekliyim. 5 aydır sıkıntım var. Hanımla birlikte olurken göğsüm ağrıyor. Günde 10 kilometre yol giderdim sorun olmazdı! Ne yapmam lazım? İlaçla çözülür mü?

ASLINDA şikayetlerinin sebebi kalp hastalığı olabilir. Cinsel organ damar çapları da kalp damar çaplarının grubundadır. Bu yüzden damar tıkanıklığının ilk işaretleri bunlar olabilir.



Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kolesterol, trigliserid, Ldl, Hdl, açlık-tokluk glikoz, üre, ürik asit, Na, K, TSH, T. PSA, testosteron, efor testi yaptır. Gerekirse üroloji, Penil Doppler yapılır. Sonuçları bana gönder.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN