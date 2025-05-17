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Cilt için gerekli

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 17 Mayıs 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

Saçlarım zayıf ve dökülüyor. B vitamininin 5.'sine baktır dediler.
Nerede baktırabilirim?
B vitamininin 5.'si dediğimiz vitamin Pantotenik asittir. Saç yapısında önemli görevleri vardır. Laboratuarlarda baktırabilirsin. B kompleks vitaminleri sağlıklı cilt, saç, göz ve karaciğer için gereklidir. Ayrıca sinir sistemi normal çalışması içinde B vitaminlerinin tam olması gereklidir.
B vitamini kullanıp doktor kontrolüne gitme ihtimalin de var.

TATLANDIRICIYI BIRAK
Nafiz hocam, şekerim sınırda çıktı.
Doktor diyetisyene gönderdi. Çayıkahveyi kesinlikle şekersiz içemiyorum.
Tatlandırıcı kullansam olur mu?

TABİİ ki tatlandırıcısız da yapabilirsin.
Ancak biz şeker hastalarının şeker tadını özlemelerini önermiyoruz.
Uzun süre tatlandırıcı kullanmak hala araştırılan bir konu. Yine de çok istiyorsan sık sık tüketmemen gerektiğini hatırlatıyorum. Sadece şeker yememek yetmez. Kan şekerini hızlı yükselten incir, muz gibi meyvelerden de çok ve sık yememek lazım.

GÖĞSÜM YANIYOR
61 yaşında emekliyim. 5 aydır sıkıntım var. Hanımla birlikte olurken göğsüm ağrıyor. Günde 10 kilometre yol giderdim sorun olmazdı! Ne yapmam lazım? İlaçla çözülür mü?
ASLINDA şikayetlerinin sebebi kalp hastalığı olabilir. Cinsel organ damar çapları da kalp damar çaplarının grubundadır. Bu yüzden damar tıkanıklığının ilk işaretleri bunlar olabilir.

Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kolesterol, trigliserid, Ldl, Hdl, açlık-tokluk glikoz, üre, ürik asit, Na, K, TSH, T. PSA, testosteron, efor testi yaptır. Gerekirse üroloji, Penil Doppler yapılır. Sonuçları bana gönder.

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