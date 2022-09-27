Umudunu asla kaybetme

37 yaşında tansiyon hastası oldum. Yetmedi, şimdi de hanımla kardeş olduk. Yetmedi conta gevşedi akıntı başladı. Ben bittim be hocam! Bir kanser olmadığım kaldı. Yakında o da olur herhalde! Benden bir şey olur mu?

NEDEN olmasın. Umut biterse her şey biter. Neden umudunu yitirdin anlamadım. Bu kadar kolay teslim olma. Gerilim tansiyonunu yükseltir.

İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Takibe başla. Tetkiklerini yaptır. Tansiyon ilaçları cinsel isteği, sertleşmeyi olumsuz etkileyebilir. İlacını değiştirerek bu sorunu çözebiliriz. Akıntı tahliline göre mikrop mu? yoksa erkeklik sıvısına ait bir akıntı mı? Öğrenip tedbir alınır.

Kanser nereden çıktı.



KONTROLLERİ AKSATMA

Hocam ben 23 yaşındayım. Halam meme kanserine yakalandı. Küçük halam "Ben sutyen takmıyorum ben olmadım" dedi. Sutyen kullanmak kanser yapar mı?

SUTYENİN kanser yaptığına dair bildiğim bilimsel bir çalışma yok.

Kanser riskini arttıran bir çok faktör var. Ama bunların içinde sutyen yok. Küçük halan böyle düşünebilir.



ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Eşim ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor. Prostat olmasın dedik. Ürolojiye gitti. Erken andropoz demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?

İLERI yaş erkeklerdeki "Testesteron" yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir.

Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur. Güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar. Üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar. İş temposu da düşebilir.