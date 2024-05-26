T.C.

AKSARAY

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.74289102-2022/1451-Ceza Dava Dosyası 17.05.2024

Konu :

İLAN METNİ

Mahkememizin 10/03/2023 tarih ve 2022/1451-Esas 2023/469-Karar sayılı kararı ile Sanık Engin SAMUR'UN; TCK'nun 155/1 maddesi gereğince hapis cezasından çevrilen 4.000,00 TL. Ve doğrudan verilen 2.000,00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve mahkememize ait gerekçeli karar sanık Engin SAMUR (Hasan ve Sebile oğlu 06/03/1976 doğumlu)'e tüm aramalara rağmen tebliği yapılamamış olması sebebiyle;

1-) 7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğini takip eden yedi (7) günlük süre içerisinde doğrudan mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın Asliye Ceza Mahkemesi vasıtasıyla KONYA Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf edebileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02036428

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