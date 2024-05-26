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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tamir et
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 26 Mayıs 2024

Tamir et

23 yaşında, 2 aylık evliyim. Eşim de 23 yaşında. Düğün gecesi ailelerimize ait sıkıntılarımız oldu. Ne zaman beraber olsak 'çok ağrıdı' diyor. Bana hala kızdığı için mi böyle yapıyor?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi durumlarına ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir.
Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği gerekebilir. Sakın ihmal etmeyin. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Yine de eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir etmeyi dene.

TEDBİR ŞART
7 aydır adet süren düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi? Ne yapmalıyım?
OLABİLİR. Sana mutlaka TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir.
Adet düzensizliği, gebe kalamama ve göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetleri olan kadınlardan kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. Tedbiri elden bırakma.

KORKMAMALISIN...
69 yaşındayım. Dizimde kireçlenme var. Bu yaşta ameliyat olmak istemiyorum. Kan koyuluyormuş. Bu nedir? Çare olur mu?
KÖK hücre nakli denilerek de anlatılan bu yöntemin ismi P.R.P. uygulamasıdır.
Yani kan pulcuklarından zengin (Trombosit) kan sıvısı uygulaması... Senden kan alıyoruz. Süzerek özel bir kısmı kandan ayırıyoruz.
Daha sonra diz içine bu sıvıyı koyuyoruz. Ameliyat olamayacak hastalarda kullandığımız yöntemlerden biridir.
Korkma. Yaptırabilirsin.

ÖNCE ÇAYI KES!
Uzun süredir kabızlığım var. Çay içiyorum. O da kabızlık yapıyormuş. Peki ben ne içebilirim?
HUZURSUZLUK da bağırsaklarına vurup kabızlık yapabilir.
Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını artırır. Elinle karnını sağdan sola ovalayarak gaz çıkart. Tabi önce etrafında kimse olup olmadığını da kontrol et!

BABANA ANLAT
Babam uzun süredir alkol kullanıyor. Bırakmıyor. Alkol alanlarda hangi hastalıklar görülür?
HER beden dünyada tektir. Karaciğer ne zaman iflas eder bilinmez. Alkol karaciğerin çalışmasını bozar. Sigara gibi nedenler karaciğer yetersizliğine kapı açar. Sadece karaciğer değil, kalp, beyin, pankreas başta olmak üzere tüm beden alkolden kötü etkilenir.
Bir sürü kanserin gelişme riski artar. Babana anlat.
Hatta anlatma alkole bağlı hastalık yaşayan kişiler bul. Babanla konuştur.

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