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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Domatesten güç alın
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 25 Mayıs 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Domatesten güç alın

Prostatım var. Üroloji Uzmanı'na gittim, küçük olduğunu söyledi. Başka bir üroloji uzmanı ise moralimi bozdu. İlişkiye giremeyeceğimi söyledi. Gece 3-4 kez tuvalete kalkıyorum. Doktor neden ilişkiye giremeyeceğimi söyledi? Bana akıl verin.
PROSTAT bezi küçükken cinsel yaşama olumsuz etkisi olmaz. Boyutları çok büyürse, fonksiyonları azalırsa ve tedavisi için kullanılan ilaçlar varsa cinsel yaşamı olumsuz etkileme ihtimali olabilir. Öncelikle ürolojik ultrason yaptırın.
TPSA, FPSA ve tam idrar tahlili de yaptırın. Sonra testleri bize gönderin tekrar değerlendirelim. Bu ara günde en az 2 avuç kabak çekirdeği ye. Pişmiş domates mutlaka tüket.

AMELİYAT ŞART DEĞİL
26 yaşında evliyim. Cinsel organımda sağa doğru eğrilik var. Ameliyatı var mı bunun? Nasıl düzelttirebilirim?
CİNSEL organ şekli mekanik durumlardan etkilenebilir. Evlilik öncesi elle tatmin durumu sık ise ve aynı el kullanılıyorsa kendine has bir eğim alabilir. Yatma pozisyonu da bu tip değişiklikler yapabilir. Çoğu kez ameliyatlık durumlar değildir. Fonksiyonu etkilemez. Mecburiyet yoksa ameliyat önermeyiz.

SIKINTIM BÜYÜK
Yaşım 58. 3 aydır sıkıntım var. Hanımla ilişkiden sonra cinsel organımdan kan geliyor. Ağrı yok. Hanımı zorlamıyorum kanama geçer diye bekliyorum. Ne yapmalıyım?
HEMEN Üroloji Uzmanı'na git. İdrar kesesi hastalıklarında ağrısız kan gelmesi söz konusu olabilir.
Bu durum ilişkiyle ilgili olmayabilir. Tüm batın ultrasonu hatta sistoskopi dediğimiz idrar kesesi endoskopisi gerekebilir.
Ayrıca prostat testleri ve muayenesi de gerekir. İhmal etme. Mesane kanserleri ağrısız kanamalar dikkate alınmadığında ilerleyince fark edilebilir.

ÖPÜCÜK PANİĞİ
39 yaşındayım. 3 ay sonra nişanlımla evleniyoruz. Geçen 'Öpüşürsek hasta olurum. Hasta olursam öpüştüğümüz belli olur. Belli olursa ben ne yaparım?' dedi. Dediği gibi olur mu? Bir de bana niye bu soruyu sordu?
AĞIZ kapalı halde dudaktan, yanaktan yapılan öpüşmelerde bulaşmadan bahsedilmez.
Ancak kanayan yara, çizik, hasarlı cilt durumunda riskler artabilir. Bu nedenle dudakta açık yarası olan kişilerle öpüşmek sağlıklı değildir. Ayrıca dil ile ağız içi teması olan öpüşmelerde yaralar, iltihaplar yoluyla bulaşama olabilir. Bu durumda AIDS bulaşma riski bile olabilir. Çok hassas davranma. karşılıklı her şeyi paylaşın.

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