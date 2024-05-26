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T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/2 Tereke

Aleyhinizedavacı Sönmez Yüca vekili Av.Selim Yılmaz tarafından açılan Terekenin Tespiti davasında dava dilekçesinde özetle; Miras bırakan Hüseyin Yüca'nın terekesinin tespitine karar verilmesini talep etmiş olmakla, Davalı Ünal YÜCA'nın mernis adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,davalının adresinde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

07/08/2024 günü saat: 11:35'de duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın mavukafatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02039017

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