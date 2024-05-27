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🏆 2024 Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması | CANLI İZLE

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması bu akşam gerçekleştirilecek. Sarı kırmızılılar kendi adına geçen muhteşem performansın ardından toplanılan 102 puanla birlikte mutlu sona ulaşması taraftarları da coşturdu. Dün Konya'da alınan sonuçla birlikte başlayan sevinç bugün Rams Park'ta devam edecek. Kutlamalara dair tüm detayları takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 18:00 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 18:46
🏆 2024 Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması | CANLI İZLE

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Trendyol Süper Lig'de topladığı 102 puanla adını tarihe 24'üncü kez şampiyon yazdran Galatasaray, kupayı müzesine götürmeyi başardı. Sarı kırmızılılar dün Konya'da başlayan sevincin ardından bu akşam Rams Park'ta taraftarıyla buluşacak. Saatlerce süren kutlamalar öncesinde taraftarlar satılan tüm biletleri tüketti. Marşlar, törenler ve çok daha fazlası izleyenleri coşturacak.

Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor!

ŞAMPİYON GALATASARAY

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışını 102 puanla tamamlayan Galatasaray, 2023-2024 sezonunu şampiyon bitirdi. Sarı kırmızılılar ezeli rakibini bir kez daha geride bırakarak farkı da açmayı başardı ve beşinci yıldıza bir adım daha yaklaştı.

GOL KRALI ICARDI

Galatasaray'In Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sezon boyunca attığı gollerle adını zirveye yazdırarak krallık unvanını kazandı. Tangocu forvet rakip ağları 25 kez havalandırarak gol kralı oldu.

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GALATASARAY'DAN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI PAYLAŞIMI

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Aslan'ın resmi profillerinden 'Düğün var dernek var, haykırsın herkes! Elinde kupa ile Galatasaray gleiyor' ifadesine yer verilerek video paylaşıldı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak. 27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak! Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak." ifadelerine yer verildi. Galatasaray şampiyonluk kutlamaları Galatasaray Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN İSTİKAMETİ BELLİ OLDU

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, üstü açık otobüsle bugün Galatasaray Lisesi önünden RAMS Park'a hareket edecek!

İstikamet Galatasaray Lisesi, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi ve sonrasında RAMS Park olacak.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPILDI

Galatasaraylı futbolcular kutlamalar için yola çıkmadan önce Galatasaray Lisesi'nde fotoğraf çektirdi. Büyük ilgi gösterilen futbolcular yürümekte zorlanırken kafle sonrasında yola çıktı.



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