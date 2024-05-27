GALATASARAY'DAN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI PAYLAŞIMI
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Aslan'ın resmi profillerinden 'Düğün var dernek var, haykırsın herkes! Elinde kupa ile Galatasaray gleiyor' ifadesine yer verilerek video paylaşıldı.
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak. 27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak! Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak." ifadelerine yer verildi. Galatasaray şampiyonluk kutlamaları Galatasaray Youtube kanalından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN İSTİKAMETİ BELLİ OLDU
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, üstü açık otobüsle bugün Galatasaray Lisesi önünden RAMS Park'a hareket edecek!
İstikamet Galatasaray Lisesi, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi ve sonrasında RAMS Park olacak.
FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPILDI
Galatasaraylı futbolcular kutlamalar için yola çıkmadan önce Galatasaray Lisesi'nde fotoğraf çektirdi. Büyük ilgi gösterilen futbolcular yürümekte zorlanırken kafle sonrasında yola çıktı.