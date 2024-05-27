Trendyol Süper Lig 'de topladığı 102 puanla adını tarihe 24'üncü kez şampiyon yazdran Galatasaray , kupayı müzesine götürmeyi başardı. Sarı kırmızılılar dün Konya'da başlayan sevincin ardından bu akşam Rams Park'ta taraftarıyla buluşacak. Saatlerce süren kutlamalar öncesinde taraftarlar satılan tüm biletleri tüketti. Marşlar, törenler ve çok daha fazlası izleyenleri coşturacak.

ŞAMPİYON GALATASARAY

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışını 102 puanla tamamlayan Galatasaray, 2023-2024 sezonunu şampiyon bitirdi. Sarı kırmızılılar ezeli rakibini bir kez daha geride bırakarak farkı da açmayı başardı ve beşinci yıldıza bir adım daha yaklaştı.