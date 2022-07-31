Cinselliği etkilemez

Nafiz Hocam, eşim doğum kontrol hapı kullanmak istiyor. Ben de aşk hayatımızı olumsuz etkiler diye çekiniyorum. Bu hapların etkisi nasıl acaba?

KADIN bedeninde, yumurtalıklarda yumurta hücresi üretilir. Erkeklerde torbaların içindeki testislerde sperm denilen üreme hücreleri üretilir. Bunlar kadının bedeni içinde birleşir.

Döllenip kadının rahmine yerleşirse gebelik meydana gelir. Doğum kontrol hapları, hormon haplarıdır.

Bu haplarla yumurtalıklardan yumurta hücresi üretilmesi engellenir. Yumurta olmadığında hamilelik de olmaz. Kullanmaya başladıktan sonra ortaya çıkan farklılıklar takip edilmelidir. Ancak bu haplar, aşka zarar vermez...



KANSER KORKUSU

45 yaşında erkeğim. Bir yıldır midemde şişlik vardı, ilaç kullanıyorum. Bir türlü geçmedi. Endoskopi ve kolonoskopi oldum. Doktorlar "Ülseratif kolit" dedi. Ömür boyu ilaç kullanacağım söylendi. Kanser olur muyum?

ÜLSERATIF kolit, mikroplumikropsuz iltihaplı bağırsak hastalığı diye özetleyeceğim bir hastalıktır.

Stres ve sıkıntı bu hastalığı azdırır.

Gıdalar, uyku düzensizliği, çeşitli ilaçlar olumsuz etkileyebilir. Düzenli takip edileceğin bir İç Hastalıkları veya Gastroenteroloji Uzmanı'nın takibine gir. Özel ilaçları var. Ama sadece ilaç yetmez. Sana özel olarak tespit edilmiş diğer sebepleri, alışkanlıkları, diyeti uygulamalısın.

Bu hastalık uzun süre tedavi edilmezse kansere dönüşebilir.



SUÇLU GLÜTEN

İshalim 3 aydır devam ediyor. Doktora gittim 'Çölyak hastalığı olabilir' dedi. Perhiz listesi verdi. İlaç kullanmayayım mı?

BU hastalıkta bağırsaklarda besin maddelerinin sindirimi ve emilimi bozulur. Buğday, arpa, çavdar ve bir dereceye kadar da yulafta da bulunan bir protein olan glütene karşı hassasiyet gösterir. Bu kişiler glüten içeren gıdalarla beslendiklerinde ince bağırsakların iç yüzeyini örten hücrelerden oluşmuş olan ve mukoza diye adlandırılan kısımda bozulma olur. Kilo kaybı yaşanır. Esas tedavi diyet uygulamasıdır. Ama ileri tetkik için gastroenteroloji uzmanına görün.

Manyetik yatak tedavisi ve ozon tedavilerinden de faydalanabilirsin.



DEPRESYONA GEBE

66 yaşındayım. Sürekli sinir ağrılarım var. Doktora gidiyorum. Depresyon, panik atak diyor daha kötü oldum. 17 yaşından beri psikiyatri ilaçları alıyorum. Doktora sormadan bırakıyorum. Ne yapmalıyım?

YÜKSEK gerilim çoğu kez depresyonla karışabilir ve hatta depresyona neden olabilir. Bu uzun sürdüğünde neredeyse kişiliğiniz haline gelebilir. Kendi şikayetlerinizi düzenli olarak paylaşabileceğiniz bir İç Hastalıkları Uzmanı seçmeniz birinci adım olacaktır. Çünkü bu şikayetleri yapabilecek birçok iç hastalığı olabilir. B vitamini eksikliği, sinir ucu iltihabı, ritim düzensizliği, şeker düşüklüğü de bu şikayetlere yol açar.



SIKINTI YAPMASIN

Kardeşime 5 ay önce sedef hastası olmuş dediler. Derisi pul pul pullanıyor. Parlak gibi. Neden oldu acaba?

DERİ yenilenmesi 3-4 haftada bir olur. Hızlanınca sedef hastalığı olur. Bazen 3-4 günde bir deri yenilenir. Dökülür. Pul pul olur.

Ailesel yatkınlık vardır. Ancak sedef için tetikleyici faktör çoğunlukla boğaz enfeksiyonu, stres-sıkıntıevham ya da deri hasarı gibi dış etkenlerdir. Güneş ışığı sedefi iyileştirir. Aşırı alkol alımı, sigara, diğer hastalıklar için kullanılan ilaçlar da sedefi kötüleştirebilir.

Sıkıntı, üzüntü olmasın diye gereğinde psikolog desteği aldırın.