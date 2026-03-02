Menopoz doğal bir durum olduğu için doğal gıdalarla bir tarif verebilir misiniz? Hangi gıdaları yesek kemik güçlenir?

Bütün mesele kalsiyum almak değil. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz. 19-50 yaş arası erişkinlerin günde 1000 miligram kalsiyum alması gerekir. Yetişkinlerde günlük süt tüketiminin en az yarım kilo olması önerilmektedir. Bir orta boy su bardağı (200 cc) süt veya yoğurt veya iki kibrit kutusu büyüklüğünde peynir bir porsiyondur.

SENDROMA İŞARET

Bankacıyım. Gün boyu hareketsiz kalıyorum. Ancak gün içinde egzersiz yapmaya dikkat ediyorum. Eklem ağrım bir türlü geçmiyor. Ne yapmalıyım?

Kas ve bağlarınızı ısıtmadan yapmayın. Çok kolay egzersize bağlı zedelenmeler olur. Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı. D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerine baktır. EMG testi yaptırın.

SEDEFE BADEM YAĞI

Nafiz bey, 4 yıldır sedef hastasıyım. İlaç kullanıyorum ama hastalığım geçmedi. Hep böyle mi devam edecek?

Cildini zarar görmesin diye iyi koru. Yaz kış güneşlen. Enfeksiyonlardan korun. İlaçlarını kontrol et. Bazı tansiyon ilaçları, ağrı kesiciler, sıtma ilaçları, kalp yetmezliği ve ritim düzenleyici ilaçlar, bazı antibiyotikler ve mide ilaçları sedefi arttırır. Selenyum ve E vitaminli desteği al. Badem ve fındık yağı, ıspanak, şalgam, pancar, kara lahana ve karahindiba, brokoli, kivi, kabak, kuşkonmaz ye.