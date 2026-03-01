Bağırsak kurdum var. Altı ay önce birçok doktora gittim. Hepsi farklı ilaçlar verdiler. Hiçbiri de fayda geçmedi. Ne yapmalıyım?

Parazitler sadece yiyecekten geçmez. Evde birlikte kaldığınız kişiler varsa hep beraber tedavi olmalısınız. Yoksa herkesten herkese tekrar bulaşabilir.

Ayrıca dışarıda yemek yediğiniz yerlerden kaynaklanıyorsa aynı şekilde parazit bedene tekrar girebilir. Farklı tip parazitler var. Size verilen tedaviyi tam ve doğru uygulayın. Dışkı takibinizi yapın. Dışkıda parazit tespit ederseniz hemen laboratuvara test ettirin. Parazitin tipini öğrenelim. Ona göre tedavi verelim. Tedavileri farklı doktorunuzla bu şikayeti paylaşın. Zerdeçal, karanfil, sarımsak, kekik, eğrelti otu, zencefil faydalı olur.



TEDAVİSİ ÖMÜRLÜK

Hocam, 4 yıldır sedef hastasıyım. İlaç kullanıyorum ama hastalığım geçmedi. Hep böyle mi devam edecek?

Sedef dediğimiz hastalık iyi huylu, uzun süreli, tekrarlayıcı, mikropsuz iltihapla seyreden bir cilt hastalığıdır. Bu nedenle cildini zarar görmesin diye iyi koru. Yaz kış güneşlen. Enfeksiyonlardan korun. İlaçlarını kontrol et. Bazı tansiyon ilaçları, ağrı kesiciler, sıtma ilaçları, kalp yetmezliği ve ritim düzenleyici ilaçlar, bazı antibiyotikler ve mide ilaçları sedefi arttırır. Selenyum ve E vitaminli desteği al. Badem ve fındık yağı, ıspanak, şalgam, pancar, karalahana ve karahindiba, brokoli, kivi, kabak, kuşkonmaz ye. En önemlisi stres, sıkıntı, dert, evham, kaygı, keder, depresyon ve bunalım artarsa hastalık artar. Mutlaka doktor takibinde kal.



DURUM ZOR...

Babam 66 yaşında. Tansiyonu yüksek. Prostattan ameliyat oldu. Evlenmek istiyor. Siz ne dersiniz?

Durum zor. Evlenme kararına karışmak doktorun işi değil. Ben hangi kararı alırsa alsın yapmanız gerekenleri anlatayım. Önce İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı muayenesi şart. Hastamız bana başvurmuş olsaydı TT ekokardiyografi ve efor testi mutlaka yaptırırdım. 24 saatlik EKG holter ve tansiyon holter yapılması çok önemli bilgiler verir. Kolesterol testleri, tam kan sayımı, TSH, tam idrar tahlili de gerekir. Gerekli testleri yaptırın. Sonuçları babanızla paylaşın. Kaygılarınızı da birbirinize iletin. Olursa Allah mesut etsin, olmazsa hayırlısı...



BİZE BİR ÇARE

Hocam, bize bir çare... Annemde böbrek yetmezliği başlangıcı varmış. Ama diyalize girsin demediler. Diyalize girmesi şart mı?

Tedbir alınmazsa, tedavi verilmezse ilerleyici olabilir. Diyaliz tedavisinde ihtiyaç duyabilir. Potasyum yüksek giderse, akciğer ödemi olursa, kalp zarında üresi yüksek sıvı birikirse, kendiliğinden kanamalar olursa, üre yüksekliğine bağlı beyin çalışma bozukluğu olursa ve bizim metabolik asidoz dediğimiz durum ortaya çıkarsa diyaliz tedavisi yapılabilir



ÖNCE MUAYENE SONRA TEST

45 yaşındayım. Bu hasta check up için kan tahlili yaptıracağım. Hangi testleri önerirsiniz?

En doğrusu İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene olman. Sana özel test için senin ihtiyaçların belirlenmeli. Bu verdiğin bilgilerle seni takip etmeye başlasaydım sigara içtiğin için akciğer ve sinüs filmi çektirirdim. Solunum fonksiyon testi yaptır. Tam kan sayımı, CRP, tam idrar tahlili, TSH, ürik asit, Gaitada gizli kan, EKG, çinko, kolesterol, trigliserid, ldl, hdl testlerini de isterdim.