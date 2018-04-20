Sıkıntı ve stres ilişkiye engel
Sıkıntı, stres, evham ve kaygı bu duruma neden olur. Vaginismus dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın bunu yaşayabilir.
Cinsel organının kasları tekrarlayan, istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da cinsel ilişkiye engel olur. Hastalık durumu olmasa bile kadınların yaklaşık yarısında ilk cinsel ilişki deneyimi öncesi bu şikayetler olabilir. Eşinle korkularını paylaş. Acıma hissi için birlikte hareket edin. Eşinle paylaşamadan çözmek zor. Psikolog veya psikiyatristlerden destek alabilirsin.
3 yıldır şişmanım. İlaç bile içtim. Hiçbir şey yemezsem ne kadar kilo verebilirim?
Önce kilo alma. Aldıysan düzenli ye düzenli harca. Harcamıyorsan yeme. "Yemeyi seviyorum" diyorsan harca. Önce yediklerini düzene sok. Vücut ihtiyacından daha az yedirten diyetler yapma. Yoksa baş ağrısı, uyuşukluk, dikkat bozukluğu, sinirlilik, yorgunluk, bulantı, kusma, ishal, böbrek taşı, kabızlık, saç incelmesi, kalp ritminde bozukluk, tansiyon düşüklüğü, adet düzensizliği, kuru cilt, saç dökülmesi, soğuğa karşı tahammülsüzlük, idrarda protein görülmesi ve bazal metabolizma hızında azalma yapar. Sakın ha yapma.
GUT İÇİN SÜT İÇİN
Emniyet müdürüyüm. 5 yıldır şeker ve tansiyon hastalığım vardı. Bir de ona 6 ay önce gut eklendi. Zaten ne yesem "Yasak" diyorlar.
Gutta ne yasak?
Yasak yok. Yersen sonuçları seni rahatsız eder. Ya nefis, ya nefes. Bazı hastalıklar yediklerimizle kendimize zarar vermemize neden olur. Gut hastalığı da yenilen yemeklerle hastalığımızı arttırır. Kırmızı et ve deniz ürünleri eklem ağrısı riskini arttırır. Süt ve süt ürünleri eklem ağrılarını azaltır.
Bu gıdaları almamıza engel olan başka bir hastalığımız yoksa dengeli miktarda almak faydalıdır. Bitkisel gıdalar eklem ağrılarını arttırmaz.
BALIK YAĞI FAYDALI MI?
3 aylık hamileyim ve çok heyecanlıyım. "Balık yağı al" diyen var, "Alma" diyen var. Alayım mı?
Gebelikte omega-3 ya da daha yaygın bilinen adıyla "balık yağı" almanın gestasyonal diyabet (gebelik diyabeti), hipertansiyon ve eklampsi denen hastalık oluşmasını önlemediği saptanmıştır. Avrupa'da yapılan çalışmalarda yüksek riskli gebelere son trimestrde (son üç ayda) günde 2.7 gram EPA+DHA yağ asiti verildiğinde prematür doğum riskinin yüzde 33'ten yüzde 21'e azaldığı gösterilmiştir. Yani en azından zararı yok. Ama bütün mucizeleri balık yağından beklememek lazım.
2 aydır sütyenimi kontrol ettiğimde beyaz lekeler görüyorum. Hele adet dönemimde memelerimde çok şişme ve ağrı oluyor. Gerçi adetimin düzeni de bozuldu. Kadın doğum doktoruna gitsem iyi olur mu?
Kesinlikle iyi olur. Hem adet düzensizliği, hem memelerle ilgili şikayetler hormonlarına bakmamızı gerektiriyor. Özellikle prolaktin dediğimiz hormonların bu şikâyetlerle ilgisi olabilir. Kadın hastalıkları açısından da değerlendirilmen uygun olur. Tanı koyup takip etmek önemli. İleride çocuk sahibi olamama neden olabilecek ihtimallerde var.
Bel fıtığım vardı. Belden iğne yaptılar ama hassas bölgem de etkilendi. Viagra yazdılar. Şekerim 210. Ne yapmalıyım?
Lokal anesteziye bağlı hasar var mı? Bakmak lazım. Önce nöroloji bölümüne git. Sonra üroloji gerekebilir. Viagra gibi ilaçlar "Her derde deva" değil. Ayrıca kan şekerin yüksek. Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir. Şeker hastalığına bağlı fonksiyon bozukluğu olup olmadığı da araştırılmalı.
Böyle devam ettikçe depresyona da girersin. Bir an evvel muayene ve tetkiklerini tamamla. Sonra sonuçlarını gönder. Karar verelim.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Sıkıntı ve stres ilişkiye engel
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