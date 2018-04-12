Gazlı içecekler kabızlık yapar
YEMEK yeme alışkanlıklarını değiştir. Çay, gazlı içecekler, hamurlu gıdalar, hareketsizlik, sinirstres, yetersiz su içmek, dışkılama ihtiyacı geldiğinde ertelemek, bazı ilaçlar kabızlık yapabilir.
Kabızlık zorlu dışkılama ve sert dışkı nedeniyle makat damarlarını bozar. Basur- Hemoroid yapar. Tedbir almazsan şikâyet ilerler.
Ameliyat gerektirebilir hale gelir. Sende kabızlık yapan nedenleri tespit etmeye çalış. Günde 8-10 bardak su iç. Hareket et. Sebze meyve tüket.
Dışkılama ihtiyacı geldi mi erteleme. Kabızlık yapan ilacın varsa doktorunla konuş, değiştir. Tuvalet antremanı yap. Nasıl mı?
Anlatayım. He sabah yataktan kalkınca, her akşam yatağa yatmadan tuvalete git. Ikınmadandışkılama yatığını düşünerek tuvalete otur bekle. Ama ıkınma. Yaklaşık 3 ayda aynı saatte kalkar gibi aynı saate dışkılamaya beden alışır.
Basurunda rahat eder.
BEL ÇEVRESİNE DİKKAT!
Şişmanlıkla ilgili bir sürü hesap kitap var. Şişman mıyız değil miyiz bilmiyoruz. Bunu öğrenmenin daha basit bir yolu yok mu?
VAR! Bel çevresini ölçersen şişman mısın değil misin öğrenirsin. Bir mezura veya ölçüm yapabileceğin bir şerit metre işini görür. Bel çevreni ölç.
En alt kaburga kemiği bul. Leğen kemiğini bul. Arasını tam ortadan mezura ile ölç. Erkeklerde bel çevresi 94 santimetreyi geçerse, kadınlarda bel çevresi 80 santimetreyi geçerse şişmanlık ve şişmanlığa bağlı hastalık riski artar.
İLAÇ TEDAVİ ETMEZ...
Bel fıtığım var. Kolum, bacağım ağrıyor. Ağrı kesici içince geçiyor. Doktor ameliyat önerdi ama ben istemiyorum. Başka çaresi yok mu? Ne yapmam lazım?
AMELİYATLIK hale gelmiş bir fıtığını, ilaç tedavi etmez. Bel boyun fıtıkları gibi sinir kılıfının ezildiği durumlarda ilaçlar hissedilen ağrıyı bir süreliğine hissetmememizi sağlar. Yani tedavi etmez. Geçiştirir. Fizik tedavi uzmanları ameliyat olmazsa olmaz diyorsa artık ameliyat şart olmuştur. Ameliyat gereken durumlarda edilmezse kalıcı bölgesel veya yaygın felçler gelişebilir. En azından başka bir fizik tedavi uzmanı ve/veya beyin cerrahi uzmanına git.
İDRAR YOLU ENFEKSİYONU KADINLARDA SIK GÖRÜLÜR
1 yıldır şeker hastasıyım. İdrar yanması, hafif akıntı, kaşıntım oluyor. Cinsel organımda bile kaşıntı oluyor. Sürekli mantar diyorlar. Niye bu mantar geçmiyor?
ÖZELLİKLE şeker hastalarında idrar yolu enfeksiyonları, mantar enfeksiyonları sık görülebilir. Bayanların idrar yolları kısadır. Kolay enfeksiyon riski vardır. Özellikle perhize dikkat edin. Kan şekeri yüksek giderse idrar ve idrar yolları enfeksiyona yatkın hale gelir. Nemli ortamda mantar sık tekrarlar.
Özellikle banyo, havuz, hamam gibi ortamlarda mantar enfeksiyonu sık olur. İdrar yollarının veya başka bir deyişle cinsel organınızın temizliğine bu nedenle dikkat edin. Cinsel ilişki sırasında da eşinizin cinsel organ temizliği de önemli. Bu konuyu da eşinle mutlaka görüş.
Hocam ayaklarımda, bacaklarımda bir yanma, şişme ve uyuşma oluyor. Halsizliğim var. Dışarı çıkamıyorum. Ne yapmam lazım?
BU şikayetler birçok hastalıkla birlikte görülebilir. Yanmaşişme- uyuşma şikayetleri bedenin alt kısmına ait elektrik kabloları yani sinir sistemi ile ilgili olabilir. Özellikle bel fıtıklarında sık görülür. Aynı zamanda kansızlık durumlarında, stres-depresyonda-bazı vitamin ve kan tuzları eksikliklerinde bu şikayetler söz konusu olabilir. "Dışarı çıkamıyorum" derken kabızlıktan mı bahsediyorsun yoksa evden dışarı çıkma korkususıkıntı gibi huzursuz hallerden mi bahsediyorsun anlayamadım. Kabızlıkta sıvı ve lifli gıdalarla beslenmek, hamurlulardançaydan sakınmak gerekir.
Hareketini arttırman iyi olur. Sıkıntını azaltman ve dışkılamayı ertelememen gerekir.
Doktor bey, adetlerim düzenli. Ama çok sık idrar enfeksiyonu oluyorum. Nedeni ne olabilir?
İDRAR kesesinin mikroplu veya mikropsuz iltihaplarına, sistit denir.
Sistit hastalığı kansere dönmez. Ama özellikle kadınlarda sık görülür.
Kadınların idrar kanalları erkeklere oranla oldukça kısadır. En sık idrar yolu iltihabı yapan mikroplar, koli basilleridir. (E.Coli).
Kalın bağırsaklarda sık bulunurlar. Dışkılama sonrası arkadan öne doğru temizlenme yapılıyorsa idrar kanalına bulaşabilir. Taharet Muslukları ile arkadan öne doğru fışkıran su ile temizlenmelerde de aynı risk olabilir. Kadınlarda kolaylıkla kısa idrar kanalından mesaneye ulaşırlar. Cinsel ilişki sırasında da bu tip bulaşma söz konusu olabilir. Bu anlattıklarıma uygun olarak temizlik alışkanlıklarınızı gözden geçirin ve gerekirse düzeltin.
Öbür türlü şeker hastalığı ve bazı başka hastalıkların ilk belirtisi, sık idrara çıkmak olabilir. Gerekirse iç hastalıkları uzmanına muayene olmalısın.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Gazlı içecekler kabızlık yapar
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