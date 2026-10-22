Eşime 3 ay önce ülserli kolit tanısı kondu. Tedavisi sürüyor. Ancak bize hastalığın hiç geçmeyeceği söylendi. Eşim çok üzüldü. Ne yapabiliriz?

KOLİTİS Ülseroza, bağışıklık sisteminin düzensiz ve farklı çalışmasıyla ortaya çıkar. Tedavisi ve takibi uzun sürebilir. Ancak "Hiç geçmeyecek" bilgisi yanlıştır. Hastaya uygun beslenme, ilaç tedavisi, ozon tedavisi, PEMF terapi ve kişiye uygun diğer yöntemlerle sorunsuz bir günlük yaşam elde edilebilir. Bize başvuran hastalarımıza sebebini tedavi edici uygulamalar da yapıyoruz. Bu hastalık stresle artar. Geçmeyecek cümlesine üzülmesi hastalığı sürekli aktif tutar. Öncelikle bu stresini aşmamız lazım. Düzenli takip edileceği İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı belirleyin. Ve takibe başlayın.



İlaçlarını ihmal etme



Üç ay önce romatizma nedeniyle kortizonlu bir ilaç almaya başladım. Bu kontrole gittiğimde tiroit bezim de az çalışmaya başlamış. Bunun romatizmayla ilgisi var mı?

KORTİZONLU ilaçlar tiroit hormonunun aktif kullanılmasını azaltabilir. Bu da tiroit bezinin çalışmasını olumsuz etkiler. İlaç tedavisini ve takibini tekrar düzenlemek gerekebilir. Romatizma tedavisinde mecburi kortizonlu ilaçlar kullanılacaksa tiroit testlerini ve gerekirse tiroit ilaçlarını ihmal etme.

Kebabe otu çare değil



53 yaşındayım. 1 aydır bağırsak ağrım var. Doktor ilaç yazdı ama düzelmedi. Sürekli bir kabız, bir ishal oluyorum. Kebabe otu önerdiler iyi gelir mi?

ANLATTIĞIN kadarı ile spastik kolit ya da huzursuz bağırsak hastalığı olma ihtimali yüksek. Karın ağrısı, gaz, kabızlık- ishal atakları ile kendini gösterir. Tanı konsa da tedavisi uzun sürebilir. Çünkü alışkanlıkları değiştirmek gerekir. Yani ilaçlı tedavisi kadar ilaçsız tedavisi de önemlidir. Kabızlıkta kullanılan bu tarz bitkiler sadece destek verebilir. Esas tedavinin yerini tutmaz. En iyisi bir İç Hastalıkları Uzmanı'nın takibinde kalmaktır.

Şekerden uzuk dur



31 yaşındayım. Sağlıklıyım. Ancak şekerli gıdaları çok seviyorum. 'Şeker hastası olursun' diyor. Doğru mu? Nasıl tedbir alayım?

ŞEKERLİ gıdalar, hızla bağırsaklardan emilir. Ardından pankreas bezimiz hızla 'insülin' dediğimiz sıvıyı kana bırakır. Ve yine hızlı bir şekilde 'glikoz' dediğimiz 'kan şekeri' düşer. Yeniden ve hızlı bir şekilde açlık hissi başlar. Hızlı acıkmak istemiyorsak mümkün olduğu kadar şekerli yiyecek ve içecek tüketmemeliyiz. Bu kısır döngü bir süre sonra bizleri şeker hastası yapar. Patates, beyaz ekmek, pirinç, şeker, işlenmiş meyve suları, karpuz, kraker tüketme...