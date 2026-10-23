46 yaşındayım. 4-5 aydır boyun fıtığı rahatsızlığım var. Son 2 aydır çok rahatsız ediyor. Yürüyemiyorum, oturamıyorum, yatamıyorum. Kas gevşetici ağrı kesici iğneler fayda etmiyor. Kantaron ve ozon yağı ilaçlarını kullandım. İyi gelmedi. Bana bir çare hocam...



BEL fıtığı hastalığında omurilikten geçen sinir kabloları kas, kemik, kıkırdak ve kireç yapıları ile ezilip sıkışabilirler. Ortaya çıkan ağrıyı ilaçla kesmek sadece şikayetleri azaltır. Hastalığı tedavi etmez. Sadece ilaçlar değil, yağlar, tozlar, buzlar, kazlar ve kozlar da tedavi etmez. Ya fizik tedavi uygulamaları ya da ameliyat uygulamaları ile sinir kablosunun maruz kaldığı sıkışma ve ezilme azaltılabilir. Bir şekilde tedavi üretilebilir. Öncelikle güvendiğin bir Fizik Tedavi Uzmanı'nın takibine gir. Ameliyat gereksinimi varsa Fizik Tedavi Uzmanı'n artık sadece ameliyat işe yarar deyip gerekeni yapar.



Egzersiz şart



Çok şişmanım. Ne yapsam kilo veremiyorum. Beni zayıflatır mısınız?

KESİNLİKLE zayıflatırım. Ancak önce bir söz vermen gerek. Daha önce yaptıklarını yapmayacaksın. Bahane bulmayacaksın, düzenli diyet yapacaksın, günde en az bir saat egzersiz yapacaksın, sana söylediğim tahlilleri yaptıracaksın, gerek olursa sana vereceğim ilaçları düzenli kullanacaksın, zayıflama ürünleri ve reklamlarına kanmayacaksın, gerekirse bir psikologdan destek alacaksın. Ondan sonra zayıflamana yardımcı olabilirim. Hodri meydan.



Şimdiden tedbir al



Açlık şekerim 105, tokluk 107. Doktor "Açlık şekerinin düzeni kaçtı" dedi. Siz ne dersiniz?



ASLINDA bir yanıyla doğru. Normalde açlık kan şekeri ölçümünün 10-12 saatlik açlık sonrası 100 mg/dl nin altında olmasını bekleriz. İlk lokmadan iki saat geçtikten sonra tokluk şekeri ölçeriz. Bu ölçümün de 140 mg/dl'nin altında olmasını bekleriz. Açlığın 105.100'ü geçmiş. Tokluk şekerinde 107 sanki hiç doymamışsın da hala 12 saat açmışsın gibi çıkmış. Mutlaka diyet uzmanına git. Az az sık sık yemek yemeniz gerekir. Şekerli gıdalardan sakın. Bu yolun ilerisinde şeker hastalığı karşımıza çıkmasın diye şimdiden tedbir al.