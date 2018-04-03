Karım benden şikayetçi!
Özür dilemeye gerek yok. Bu bir rahatsızlık. Ve doktorlarınıza şikayetlerinizi anlatırken ayıp, kabahat, yanlış gibi bir durum olmaz.
Dilinde, elinde, belinde ve her nerende şikayetin oluyorsa cinsel ilişkide, cinsel organlarda da şikayetler olabilir. Anlatılmazsa hastalıklar ilerler. Sadece kanserde değil her hastalıkta erken tanı önemlidir. Gelelim soruna. Kadınlarda da orgazm bozukluğu olabilir. Nasıl erkek de erken veya geç boşalma oluyorsa kadınlarda da olabilir. Bilgi ve ifade eksikliği nedeniyle fark etse bile kadınlar bu durumu ne doktorlarıyla ne başka yakınlarıyla paylaşamayabilir. Eşinin senle bu durumu paylaşması gerçekten önemli. İç hastalıkları uzmanı ve psikiatripsikolog takibi gerekir. Vakit kaybetme. Cinsel ilişkiyi etkileyen her sorun olursa olsun günlük hayatınız hemen etkilenir.
Askerden 3 ay önce döndüm. Oramda yara var. Sanki zımbayla delinmiş gibi.Çişimi yaparken acı yok. Merhemler de işe yaramıyor. Ne yapmalıyım?
Aslında iç hastalıkları uzmanına muayene olman gerekir. Ağızda yara, görmede farklılık var mı? Tespit et. Ailede Behçet hastalığı var mı? Öğren.
Genç erkek hastalarda bahsettiğin özelliklere göre Behçet hastalığından şüphelebiliriz. Behçet hastalığında cinsel bölgede tekrarlayan ülserler hastalığın ikinci en sık bulgusudur. Behçet hastalarında %80- 90 oranında bulunurlar. Görünümleri ağızda çıkan aftlara büyük benzerlik gösterir ancak ağızdaki aftlardan daha derindirler ve sıklıkla iz bırakarak iyileşirler. Beraberinde göz doktoru muayenesi, kanidrar testleri, Pikür deri testi gibi testler gerekebilir. Anlattıklarını muayene olacağın doktorunla da paylaşmalısın...
OZON ŞEKERİ DÜZENLER
5 yıllık şeker hastasıyım. Perhizim iyi. Hap kullanıyorum. Ozon tedavisi yaptırabilir miyim?
Ozon tedavisi Diabetes Mellitus yani Şeker Hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır. Yaptığı etki ile pankreas bezinin çalışmasını olumlu etkiler. Tüm hastalıklarda olduğu gibi her hastada hastalıkların seviyesi farklıdır. Ayrıca her bedenin her tedaviye verdiği cevap farklıdır. Yani ozon tedavisi şeker hastalığının ortadan kaldırır diye bir beklentiye girmeyin. Kendi tecrübemi iletecek olursam ozon tedavisi uyguladığım hastalarımın kan şeker düzenlenmesi öncesine göre daha iyi. Ozon tedavisi uygulatmanı tavsiye ederim.
SANCIM GEÇMEDİ
4 aylık hamileyim. Sancılarım var. 'Su kaynat kişniş yağı koy' dediler. İlaç sevmem ama yine de güvenemedim. Peki bu duruma siz ne dersiniz?
HAMİLELER KİŞNİŞ KULLANMAMALIDIR. AYRICA KİŞNİŞ YAĞI İÇİLMEZ. Kişniş uzun süreli kullanılırsa karaciğeri büyütebilir. İştahı kesebilir. Kendisi karın ağrısı yapabilir. Erişkinler gaz ve sancısı çok uzun sürüyorsa diğer uygulamalar yeterince rahatlatmadıysa birkaç kez kişniş çayı yapıp içebilir. Hamileler değil. Erişkinler için küçük bir tarif: 1 litre suyu kaynatın. içine 1 tatlı kaşığı kişniş tohumunu dövdükten sonra koyun. 10 dakika bekletin. süzün. yemeklerden sonra 1 bardak için. Karaciğer sorunları olanlar bu tarifi uygulamasın.
67 yaşında bekar bir emekliyim. 47 yaşında bir hanımla evlenmeyi düşünüyoruz. Ama hala adet görüyor sanırım. Ben öyle anladım. Acaba gebe kalır mı?
Gebelik, kadın üreme organ sisteminin ve erkek üreme organ ve sisteminin tam doğru çalışmasıyla gerçekleşebilir.
Eğer sizin cinsel faaliyetiniz sağlıklıysa, sperm özellikleriniz gebelik gerçekleştirme potansiyeline sahipse ve aynı şey müstakbel eşiniz içinde aynıysa gebelik ihtimali vardır. Önce iç hastalıkları uzmanı ve üroloji ile görüşün. Genel sağlığınız ve üreme sağlığınız doğalsa birinci adımı tamamladınız demektir. Sonra eş adayınızın fikrini alın. Yani bence şık olur. Bu evlilikten bebek beklentisi var mı diye sor. Eğer sizin çocuk sahibi olma ihtimaliniz yoksa eş adayınıza da bu durumu açıklayın.
PİLİM BİTTİ NE YAPMALIYIM?
61 yaşındayım. Emekliyim. 'Şimdi hayatın tadını çıkaralım' dedik. 3 aydır pil bitti. Yani hanımla kardeşlik başladı. Hapla olmadı. Bitkisel çözüm var mı?
Tabi söylerim. Ama bu sadece hapların, bitkilerin yapacağı birşey değil. Önce muayene olun. İç hastalıkları uzmanına gidin. Kalp damarlarınıza baktırın. Yani şaka değil. Damar tıkanıklıkları bazen iktidarsızlıkla belirti verir. Neredeyse aynı boy damarlar. Hareketiniz az ise kalp ağrısı olmadan iktidarsızlık şikayet olabilir. Sonra üroloji uzman değerlendirmeside gerekebilir. Prostat bezinize ait hastalıklarda araştırılmalı. Motor bozuksa turbo benzin motoru çatlatır. Tembellik yok, Tedbir var.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Karım benden şikayetçi!
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