‘Ağrıyor’ diyor ama doktora gitmiyor
Anlattıklarına bakılırsa Vaginismus dediğimiz hastalıkla karşı karşıyayız.
Tedavisi ise cinsel terapi dediğimiz psikiyatrik takip gerektiren sohbetler ve kişinin muayenesine göre değişebilen ilaç tedavileridir.
Özellikle psikiyatri, kadın hastalıkları ve iç hastalıkları muayenesi gerekir. Sorun ağrı olmadığından ağrı kesici kremler işe yaramaz. Bu şikayete çözüm adı altında çeşitli uygulamalar hasta ve yakınlarının umudunu ve parasını tüketmekten başka bir işe yaramaz. Bu nedenle kulaktan dolma çare önerileriyle vakit ve nakit kaybetme.
Sabır ve gayretle düzelebilen hastalıklardandır.
Yeter ki doktor takibiyle süreci sürdürün.
Ben şimdi tam 20 yaşındayım Doktor Bey. Cinsel yolla hastalık kapmaktan korkuyorum. Bilgi verebilir misiniz?
Cinsel ilişki cinsel organlar yoluyla, vücut sıvıları yoluyla bulaşabilen hastalıklar açısından riskler taşır. Genel önerilere gelince, cinsel ilişkide bulunacağınız kişinin başkaları ile de ilişkisi olduğunu biliyorsan cinsel ilişkide bulunmayın. Kondom kullan.
Kadınlar için de kondom olduğunu unutma. Cinsel ilişkinin senin için anlamının ne olduğunu otur iyi düşün.
DOĞUM KONTROL İLACI KİLO YAPAR MI?
3 aydır doğum kontrol ilacı almaya başladım. Ama 3 kilo aldım. İştahım açık ama bundan mı ilaçtan mı karar veremedim?
Doğum kontrol ilacı diye bilinen hormon ilaçları kilo aldırabilir.
İçlerinde progesteron ve östrojen homonu bulunur.
Doğum kontrol haplarının içerisinde bulunan progesteron hormonu vücutta su ve tuz tutulumuna, dolayısıyla ödem ve şişliğe neden olabilir.
Östrojen hormonu beyinde açlık merkezine etki ederek iştah artışına sebep olabilir, ancak şu an piyasada bulunan düşük doz östrojen içeren hapların iştah artışına ve kilo alımına neden olmadığı belirtilmektedir. Yine de kilo almanıza neden olan troidbezi çalışma azlığı, kan şeker düşüklüğü, stres, antidepresan kullanımı gibi diğer ihtimalleri de unutmamak gerekir.
Bu nedenle iç hastalıkları uzmanı olarak bizlerin muayenesinden sonra takip ve tedavi planı yapılması gerekir.
TANSİYON BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?
Doktor bey 5.5 aylık gebeyim. Tansiyonum büyük 12 küçük 8.5 çıktı. 'tansiyona dikkat et tehlikeli' dediler. bebeğime zarar verir mi?
Öncelikle korkma.
Korku tansiyonu yükseltir.
Tansiyon değerlerin büyük 14, küçük 9 u geçmemiş.
Gebelikte 14/9'u geçen tansiyonlar anne ve bebeği için tehlike yaratır. Gebelikte tansiyon değerlerinin 140/90 mm Hg ve üzerinde bulunması ve bu yüksekliğin en az dört saat aralıklarla en az iki kere saptanmış olması gebelik hipertansiyonu olarak tanımlanmaktadır. Gebelikte hipertansiyonla birlikte idrarda normalin üstünde protein görülmesi (albüminüri) durumu ise Preeklampsi'dir. İdrar tahlili yaptır. İdrarda protein (albuminüri) var mı baktır.
Gereğinden fazla kilo alma.
Korkma. Her şeyi kafana takma. Aynı doktorda takipte kal.
3 gün önce karnım ağrıyınca acile gittim. Sağ alt taraf ağrıyınca hemen apandisit dediler.
'Ben apandisit ameliyatı oldum' dedim. O zaman film çektiler. 'Terminal bağırsak iltihabı' dediler. İlaç verdiler. Ağrım hala geçmedi. Ne yapmalıyım?
Anlattıkların çok önemli. Karın ağrısı sağ alt karın bölgesinde olduğunda birçok hastalık ihtimali söz konusu olur. Kadınlarda yumurtalık hastalıkları, böbrek, mesane, idrar kanalı, kalın bağırsak, ince bağırsak, karın içi kas-lif hastalıkları, çeşitli nedenlere bağlı kanamalar, FMF ve benzeri hastalıklar söz konusu olabilir. Terminal ileit dediğimiz filmlerle tespit edilebilen hastalık iltihabi bağırsak hastalıklarında gördüğümüz bir tespittir.
İlaçlı tedavi ile takip edilir.
Hemen şikayetler gerilemez.
Yavaş yavaş düzelir. Mutlaka endoskopi ile incelemek gerekir. Düzenli olarak takip edilmen gerekir. İç hastalıkları uzmanı uzun sürebilecek bu süreci yönetebilir.
55 yaşında bir erkeğim. Hepatit B olmuşum. 7 aydır kolumdan iğne kullanıyorum. İğnelerin yan etkisinden çok rahatsızım. Hegintirol 100 mg'lık çözelti verildi.Sizin bu hastalıkla ilgili tavsiyeleriniz ne olabilir? Yorumunuzu bekliyorum...
Tedavi süreci kendine has avantajlar taşıyor. Kalıcı tedaviler açısından sabır gerekiyor. Bu ilaç grubuyla tedavinin başlangıcında grip benzeri şikayetler, yorgunluk, halsizlik, İştahsızlık, bulantı, kilo kaybı, saç dökülmesi, ruhsal değişiklikler ve depresyon, kemik iliği çalışmasında azalma, otoimmun hastalıklara karşı otoantikorların artışı gibi yan etkiler olabilir. Ancak uygulama devam ettirilirse çoğu kez kalıcı, iyi sonuçlar ortaya çıkabilir.
İlaç uygulamasının kesilmesini gerektirecek durumlarda, ilgili merkez tedaviyi sonlandıracaktır.
Takibi bırakmayın.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- ‘Ağrıyor’ diyor ama doktora gitmiyor
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Fazla kanama halsizlik yapar 27 Mart 2018, Salı Doktor Bey; Son 2 aydır adet kanamam giderek arttı. Dinleniyorum ama halsizliğim geçmiyor. Bu konuda ne yapmalıyım? Adet...
- Cinsel hayatta sorun yaşıyorum 26 Mart 2018, Pazartesi 21 yaşındayım. Yeni evlendim. Eşimle cinsel ilişkiye girmeye çalışıyorum. Tam sertleşme olmadan boşalıyorum. O...
- Cinsel organımda yaralar çıktı 25 Mart 2018, Pazar 3 aydır evliyiz. Eşimin ailesinin yanında kalıyoruz. Doğru düzgün ilişkiye giremedik. Cinsel organımda yara çıktı....
- Zayıfım, çirkinim çocuğum olur mu? 24 Mart 2018, Cumartesi Fırıncıyım. Evlenmek istiyorum. Ama korkuyorum. Hem zayıfım hem de çirkinim. Çocuğum olur mu? Çok kaygılı, hızla...
- İlişki öncesi hazırlık şart 23 Mart 2018, Cuma 1 aylık evli bir kadınım. İlişkiye girdiğimizde iç organımda ağrı duyuyorum. Eşime söylemekten utanıyorum. Ne yapmalıyım? ...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri
- Fazla kanama halsizlik yapar
- Cinsel hayatta sorun yaşıyorum
- Cinsel organımda yaralar çıktı
- Zayıfım, çirkinim çocuğum olur mu?
- İlişki öncesi hazırlık şart
- Eşim çabuk bitiyor!
- Eşime karşı istek duyamaz oldum
- İlişkiye girmeden boşalıyorum
- Orgazm için eşinizin ruhunu okşayın
- Andropoza girmiş olabilir miyim?