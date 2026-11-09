Kiloluyum. Adet düzensizliğim var. Doktorum 'İnsülin direnci' olabileceğini söyledi. Şeker hastası değilim, bu nasıl oluyor? Ve bu durum ileride hamile kalmamı engeller mi?

İNSÜLİN direnci, şeker hastası olmadığınız ama vücudunuzun insülin hormonuna karşı duyarsızlaştığı bir durumdur. Yüksek seviyelerde dolaşan insülin, yumurtalıklarınızı uyararak testosteron üretimini artırır. Bu da tüylenme ve yumurtlamanın bozulmasına neden olur. Yani sorunun kökeni sadece yumurtalıklarınız değil, metabolizmanızın temel işleyişidir. Hamilelik konusuna gelirsek: Kesinlikle engel değildir! İnsülin direncini diyet, egzersiz ve gerekirse ilaçlarla kontrol altına almak, yumurtlamayı tekrar başlatabilir ve doğurganlığı belirgin şekilde artırabilir. Bu durumdan şüpheleniyorsanız, basit bir kan testi (HOMA-IR) ile tanı konulabilir.

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60 yaşındayım 3 aydır kulağımda çınlama var. Bu neden olur? Doktora gitmem gerekir mi?

KULAK çınlaması hastanın herhangi bir dış uyaran olmadan ses işitmesi halidir. Tek taraflı kulak çınlamaları araştırılmalıdır. Altından tümör çıkabilir. Bu patolojilerin varlığı odiolojik testlerle ortaya konulsa bile kesin tanı ancak BT ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile konabilir. Kulak çınlaması akustik travmaya bağlı işitme kayıplarının ilk bulgusu olabilir. Kulak burun boğaz uzmanına muayene ol. Şikayetlerin araştırılsın.