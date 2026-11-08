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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Astım hastasıyım

Eklenme Tarihi 08 Kasım 2026

39 yaşındayım. KOAH hastasıyım. Astımlıyım. Ozon sigarayı bırakmama yardımcı olur mu?

Sigarayı bırakmak kendine yapabileceğin en büyük tedavidir. erken yaşta akciğer çalışması azalmış. Ozon tedavisi bozulmuş akciğer hücrelerinin düzelmesi için yardımcı olabilir.

Sigarayı Bırakman için ilk şart "Sigarayı bırakmak istemendir" geri kalan ilaç tedavilerinden daha önemlidir. Ozon tedavisi ile birlikte bitki tedavileri ve mıknatıs detoks dediğimiz manyetik alan tedavisi de nefes kaliteni arttıracaktır. Günde2-2.5 litre su iç.

GÜZELLEŞMEK İÇİN

53 yaşındayım. Yüzümü güzelleştirmek istiyorum. Her kafadan bir ses çıkıyor. Dolgu mu, botoks mu, PRP mi yaptırayım?

Hastalarımızı önce değerlendiriyoruz. Yüz cildinin durumu nasıl? İsteği nedir? İhtiyacı nedir? Beklentilerinin gerçekleşmesini istediği süre ne kadardır? Beden sağlığı nasıl? Bunları belirledikten sonra kişiye özel tavsiyelerimiz oluyor.

PRP mikro iğne tekniği ile yüz, boyun, göğüs cildinin yenilenmesini sağlayarak kalıcı sağlıklı cildimiz olmasına destek olur. Dolgu ve botoks tekrar tekrar yapılması gereken belirli süre içinde etkisi görülen uygulamalardır. Bazı hastalarımıza her ikisini hatta üçünü de uygulayabiliyoruz. Önce doktorunuzu seçin. Sonra planınızı belirleyelim.

KANSER PANİĞİ

30 yaşındayım. Annemde guatr vardı. Ben de ultrason çektirdim. Bir tane 4 milim nodül buldular. Kanser olur mu?

Tiroit bezinde nodül sık görülür. Hemen kanserden şüphelenilmez. Biyopsi için 10 mm ve ek özellikler beklenir. Anlattıklarınıza bakılırsa bunlar sizde yok. Hastalarımızda iyot eksikliği, sigara, alkol, kara lahana gibi guatrojenik maddeler, gebelik, IGF-1, Otoimmün tiroidit nodül oluşumuna neden olabilir. Ultrasonla takip, gereğinde biyopsi yapılarak o ihtimal oluşursa tedavi planı yapılabilir. Düzenli takip edileceğin doktorunu bul.

BOL SU İÇMELİSİN

Eşim 61 yaşında. 1 ay önce kalp krizi geçirdi. Ameliyat edemiyorlar. İlaçlarını alıyoruz. Başka tavsiyeniz olurum?

Mutlaka hastalığına uygun beslensin. Diyetisyenden kalp koruma protokolü edinin. Stres-sıkıntı kontrolü şart. Ruh sıkıntısı beden hastalığını arttırır. Yeterli ve kaliteli uyumalı. Su tüketimi idrar renginin berrak açık sarı olacağı kadar olmalı.

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