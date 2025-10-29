17 yaşındayım. Annem hala süt içtiriyor. 'Kefir vitaminli' dedi.

Onu içmemi istiyor. İçmem için mi söylüyor yoksa gerçekten vitaminden zengin mi?

Annene güven gerisini merak etme sen. Anne elinden su içsen fazladan gönül vitamini vardır.

Durma iç. Kefir çok eskiden beri tüketilen müthiş bir içecektir.

Tepeleme fayda dolu bir gıdadır.

Kefir K2, B1, B2, B3, B6, B12, folik asit ve pantotenik asit ve bazı amino asitler ve bazı amino asitler içerir. Bu vitaminlerin hemen hepsi depolanmayan vitaminlerdir. Bir bardak kefirin içinde de yeterince vitamin vardır.



ESKİDEN BERİ BÖYLE



58 yaşındayım. Gece idrara çıkıyorum.

Gençliğimden beri benim alışkanlığım böyle. Prostat mıyım?

Her erkekte prostat bezi vardır.

Tekrar ediyorum, prostat hastalık ismi değildir. Organın ismidir.

Görme organı göz, duyma organı kulak gibi prostat da bir organ ismidir. 45 yaşından sonra yılda bir kez muayene olmak iyidir.

Böylece şikayet olmaksızın başlayan hastalıkları tespit edebiliriz. Prostat bezinin büyümesi sık gördüğümüz bir durumdur. Geceleri sık sık idrar yapmak ihtiyacı, kesik kesik idrar yapmak, idrarın başında ve sonunda kan damlaması, uzun bekleyişten sonra çok az idrar yapmak, idrarın çatallanarak yapılması gibi şikayetlerle kendini gösterir