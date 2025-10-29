SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Vitamin deposu kefir

Vitamin deposu kefir

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 29 Ekim 2025

17 yaşındayım. Annem hala süt içtiriyor. 'Kefir vitaminli' dedi.
Onu içmemi istiyor. İçmem için mi söylüyor yoksa gerçekten vitaminden zengin mi?
Annene güven gerisini merak etme sen. Anne elinden su içsen fazladan gönül vitamini vardır.
Durma iç. Kefir çok eskiden beri tüketilen müthiş bir içecektir.
Tepeleme fayda dolu bir gıdadır.
Kefir K2, B1, B2, B3, B6, B12, folik asit ve pantotenik asit ve bazı amino asitler ve bazı amino asitler içerir. Bu vitaminlerin hemen hepsi depolanmayan vitaminlerdir. Bir bardak kefirin içinde de yeterince vitamin vardır.


ESKİDEN BERİ BÖYLE

58 yaşındayım. Gece idrara çıkıyorum.
Gençliğimden beri benim alışkanlığım böyle. Prostat mıyım?
Her erkekte prostat bezi vardır.
Tekrar ediyorum, prostat hastalık ismi değildir. Organın ismidir.
Görme organı göz, duyma organı kulak gibi prostat da bir organ ismidir. 45 yaşından sonra yılda bir kez muayene olmak iyidir.
Böylece şikayet olmaksızın başlayan hastalıkları tespit edebiliriz. Prostat bezinin büyümesi sık gördüğümüz bir durumdur. Geceleri sık sık idrar yapmak ihtiyacı, kesik kesik idrar yapmak, idrarın başında ve sonunda kan damlaması, uzun bekleyişten sonra çok az idrar yapmak, idrarın çatallanarak yapılması gibi şikayetlerle kendini gösterir

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
İlaçlar tetikleyebilir 28 Ekim 2025, Salı Ağır metali atar 27 Ekim 2025, Pazartesi Uzmanı dinleyin 25 Ekim 2025, Cumartesi Kalbini dinle eko çektir 24 Ekim 2025, Cuma
Evlat hasretiyle yandı! Boşanmadan evlilik teklifi alan Güzide Duran’dan isyan: Roma’ya kadar gittim ama…
Evlat hasretiyle yandı! Boşanmadan evlilik teklifi alan Güzide Duran’dan isyan: “Roma’ya kadar gittim ama…”
Ankara’da fırtına konteynır evi devirdi: 1 ölü
Ankara’da fırtına konteynır evi devirdi: 1 ölü
7 üst klasman isim listede! TFF bahis skandalına karışan isimleri açıkladı: Zorbay Küçük...
Bahis soruşturması hakemlerle sınırlı kalmayacak
Casusluk soruşturmasında flaş detay: MI6 ajanı Hüseyin Gün’ün Ümit Özdağ planı ortaya çıktı!
Hüseyin Gün'ün Özdağ planı ortaya çıktı!
Gizli yazışmalar deşifre! MI6 ajanı Hüseyin Gün 2018’de CIA’ci Aaron Barr’a Muharrem İnce analizi yaptırdı: Seher ’mommy’im tanıyordu
Gizli yazışmalar ortaya çıktı!