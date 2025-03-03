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Uzun sürüyorsa

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 3 Mart 2025

Amcam akciğer kanseri oldu. Biz de korktuk. Kanser olursak nasıl anlarız? Tedbir almak şart mı?
KANSER, başta sıradan şikayetlerle başlar. Bu nedenle hangi şikayet olursa üç haftadan uzun sürerse mutlaka doktor muayenesi olun. Bununla beraber uzun süreli öksürükler, öksürük sonrası kanama, kanlı balgam, hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüs ve kemik ağrıları, yutma zorluğu, ses kısıklığı, kilo kaybı şikayetlerini önemseyin.

MİDEM YANIYOR
26 yaşındayım. Yediklerim adeta midemi yakıyor. Stresten olabilir mi? Yoksa yediklerim yüzünden mi? Baharat yemiyorum ama yine de ağrım oluyor. Siz ne tavsiye edersiniz?
MİDE yanması yemeklerin iyi çiğnenmemesinden, sıkıntı-stresten, ağrı kesicilerden, aşırı yağlı-baharatlı-asitli- kafeinli-gazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur.
Sigara, alkol kullanımı mideye bağırsak sistemine sıkıntı yaratır. Sakız çiğnemek, derin iç çekmeler, burun tıkanıklığı hava yutmanı sağlayarak ekşimeye neden olurlar. Bunları düzene koy. Az az ye, sık sık ye. İyi çiğne.

BOMBA GİBİDİR
23 yaşındayım. Biraz fazla kiloluyum. Ben kilomdan memnunum ancak herkes gözümü korkutuyor. Kilolu olmak bu kadar tehlikeli midir?
EVET daha da tehlikeli. Obezite, yani şişmanlık bir hastalıktır. Kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, inme yani felç, TİP-2 diyabet yani şeker hastalığı, meme, prostat ve kalın bağırsak kanseri, romatizma, varis, uyku-apne sendromu ve depresyon gibi hastalıklara neden olan bir durum.

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