Unutkanlığı unut

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Eklenme Tarihi 6 Kasım 2025

Nafiz Hocam, daha 36 yaşındayım ve bende unutkanlık başladı. Hangi gıdaları tüketmeliyim?

Kan şekeri düşmeleri, düzensiz beslenmeler ve kaygı-depresyon durumları unutkanlık sebebidir. Ama iyi olan bir şey var ki unutkanlığını kendin fark edip kabullenmişsin. Dengeli beslenme ve hareket çok kıymetli. Yaban mersini, balık, ceviz, kırmızı et ve tahıl tüketmek hafıza açısından olmazsa olmazdır. Elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek, kayısı, kırmızı ya da yeşil üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut ve mandalina, muz, kivi, mango ve nektarin de hafızayı güçlendirir.


Hocam kasıklarıma kadar kramp giriyor. Çok acı çekiyorum. Yürümekte zorlanıyorum. Acaba nedeni ne olabilir?

Her iki kasığa birden giren kramp şikayetlerinde öncelikle lif kas zorlanmaları akla gelir. Bunun nedeni de yanlış egzersiz teknikleri olabilir. Bununla beraber magnezyum kalsiyum eksiklikleri tespit edilmeli, gerekirse ilaç takviyesi yapılmalı. Özellikle kan testleri ile durum tespit edilmelidir. Ayrıca bağ dokusu hastalıkları açısından romatizmal testler olarak bilinen CRP, RF, sedimentasyon tetkiklerinden faydalanılabilir. Mutlaka bir doktor kontrolüne gitmen gerekir.

