Sahursuz oruç tutmayın

Eklenme Tarihi 4 Mart 2026

Nafiz hocam, sahura kalkmakta zorlanıyorum. Sahur yapmadan oruç tutmam sakıncalı mı?

Potansiyel olarak evet. Eğer doğru teknikle oruç tutmazsak yani doğru sahur, doğru gıda, doğru miktar yapmazsak enerjimiz gün içerisinde azalabilir. Harcadığımız enerji fazlaysa, aldığımız enerji az ise bu direkt konsantrasyon eksikliği, dikkat dağınıklığı olarak ortaya çıkar. Ve maalesef yaptığımız meslekler ile kendimize ve diğerlerine zarar verme ihtimali taşır.

DURUŞ EĞİTİMİ ŞART

14 haftalık gebeyim. Doğumun rahat olması için egzersiz yapmak istiyorum. Neler önerirsiniz?

Düzgün duruş eğitimi önemlidir. Daha dikkatli iş yapmak gerekir. Çocuk doğduktan sonra bakım için kuvvetli kollara ihtiyaç duyulur. Pelvik taban kas kontrolü ve karın kaslarının kuvvetlendirilmesi için özel eğitim almak doğru olur. Ünitelerinde ehliyet sahibi olması en az bu konular kadar önemlidir.

BAĞIRSAKTAN OLABİLİR

Sık sık büyük abdeste çıkıyorum. Şişkinliğim var. Karnım ağrıyor. Neyim var benim?

Anlattıklarınız 'Huzursuz Bağırsak Hastalığı'nın yani spastik kolit veya irritabl bağırsak hastalığı dediğimiz bir hastalığın şikayetleriyle uyuşuyor. Bazen kabızlık, bazen ishal, sürekli gaz, dışkılamada düzensizlik tekrarlar. Kaygılı kişilik yapısı, alerji, burun tıkanıklığı, düzensiz beslenme, uyku bozukluğu, yetersiz su alımı durumu var olduğu sürece tekrarlar.

